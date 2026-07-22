プロボクシング元世界3階級制覇王者の中谷潤人（28＝M・T）が22日、SNSを通じて結婚を発表した。お相手はプロゴルファーの田村亜矢（29）。所属事務所によると、会見などでの取材対応は予定していないという。

双方インスタグラムで直筆署名入りの文書を投稿。「関係者の皆様へ いつも温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。このたび、中谷潤人と田村亜矢は、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。

続けて「これからは家族として、喜びも困難も共に分かち合い、さまざまな出来事を楽しみながら歩んでいきたいと思っております。どんな時もお互いへの思いやりと尊敬、そして感謝の気持ちを忘れず、たくさん笑い合いながら、僕たちらしい温かい家庭を築いていけたらと思っております」。

「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからの二人を温かく見守っていただけましたら幸いです。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願いいたします。感謝！感謝！」と結んだ。

中谷は小4から空手を始め、中1でボクシングに転向し、17歳でプロデビュー。16年全日本フライ級新人王、19年日本王座を獲得。20年11月にWBO世界フライ級王座、23年5月にWBO世界スーパーフライ級王座を獲得。24年2月にWBC世界バンタム級王者となり、3階級制覇。昨年6月にIBF同級王者の西田凌佑を6回終了TKOで下し、自身初の王座統一に成功した。

田村は2017年、2度目の挑戦でプロテストに合格。24、25年と大会出場がなかったが、今年3月にインスタグラムで「お久しぶりです。この2年間、看護学校に通っていました」と報告。「今年の試験を受け、無事合格することができました」と明かしていた。