意外と知らない心のSOS。精神科医らが警鐘を鳴らす「うつ病の知られていない10の症状」
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【危険！】うつ病の知られていない１０の症状」を公開した。動画では、精神科医や臨床心理士などの専門家視点から、見落とされがちな心のSOSとその背景について解説している。
現代は、災害や不況など不確定な要素が多く、過度な心配が心のエネルギーをすり減らしてうつ病に繋がることがあるという。動画によれば、うつ病といえば気持ちが沈んで元気がなくなる病気と思われがちだが、実は一見病気とは結びつかないような多彩な症状が存在する。
解説の中では、「うつ病の知られていない10の症状」として、具体的な変化が挙げられた。例えば、長年の趣味をピタリとやめてしまったり、気分の不安定さから「争い事が増える」といった症状である。また、人との関わりにエネルギーを使えなくなり「友人がいなくなる」ことや、不確定な未来に対して「答えの出ないことを考え続ける」といった特徴も解説された。
さらに興味深い視点として、心だけでなく身体的な変化も紹介された。「喉が渇くし、トイレに行ってばかり」という自律神経の乱れによる頻尿症状や、脳の働きが低下することで「脳が酸欠のような感じ」になり、注意欠如多動症（ADHD）を疑う人もいるという。くわえて、体の不調に敏感になることで「痛みや風邪症状を強く感じる」ケースや、喜怒哀楽が消えて現実との間に壁を感じる「離人感」についても言及された。
動画の終盤では、「大変な時があっても、必ず何とかなっています」と、歴史的な視点から物事が良い方向に向かっている事実を提示している。うつ病であっても、適切な治療を受けることで再び「なんとかなるかな」と思えるようになると締めくくり、希望を持てる内容となっている。
現代は、災害や不況など不確定な要素が多く、過度な心配が心のエネルギーをすり減らしてうつ病に繋がることがあるという。動画によれば、うつ病といえば気持ちが沈んで元気がなくなる病気と思われがちだが、実は一見病気とは結びつかないような多彩な症状が存在する。
解説の中では、「うつ病の知られていない10の症状」として、具体的な変化が挙げられた。例えば、長年の趣味をピタリとやめてしまったり、気分の不安定さから「争い事が増える」といった症状である。また、人との関わりにエネルギーを使えなくなり「友人がいなくなる」ことや、不確定な未来に対して「答えの出ないことを考え続ける」といった特徴も解説された。
さらに興味深い視点として、心だけでなく身体的な変化も紹介された。「喉が渇くし、トイレに行ってばかり」という自律神経の乱れによる頻尿症状や、脳の働きが低下することで「脳が酸欠のような感じ」になり、注意欠如多動症（ADHD）を疑う人もいるという。くわえて、体の不調に敏感になることで「痛みや風邪症状を強く感じる」ケースや、喜怒哀楽が消えて現実との間に壁を感じる「離人感」についても言及された。
動画の終盤では、「大変な時があっても、必ず何とかなっています」と、歴史的な視点から物事が良い方向に向かっている事実を提示している。うつ病であっても、適切な治療を受けることで再び「なんとかなるかな」と思えるようになると締めくくり、希望を持てる内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
ストレスチェックって意味あるの？2028年4月1日からすべての会社で義務化
生きる意味は「ひとつの答え」ではない。精神科医らが語る「描いていたのとは違う人生」に宿る役割
【朝散歩は逆効果】うつ病の治り方を順序に沿って精神科医が解説
チャンネル情報
ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/