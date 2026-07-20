味付けはこれだけ！「ごはんですよ！」を投入

高価なパセリの代わりに！三つ葉で風味づけ

【ルウ1個で1人前】レンジで一発！クリームシチューのルウで超簡単な極旨たらこクリームうどん

レンジで作る！ヒガシマルのスープでちゃんぽんカルボナーラうどん

桃屋の「ごはんですよ！」で作る極上和風醤油ラーメン。材料はたったの3つだけ！

【桃屋アレンジ】茹でて混ぜるだけ「ごはんですよ！」で極上納豆パスタ。

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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。