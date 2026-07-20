【海苔ペペ】桃屋のごはんですよ！でペペロンチーノが革命的なウマさに！これはハマる人が続出？
YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【海苔ペペ】桃屋のアレを使った和風ペペロンチーノが味付け一発！ハマる味。」というタイトルの動画を公開しました。「ごはんですよ！」を使った人気のアレンジシリーズで、味付けが一発で決まる革命的な和風ペペロンチーノの作り方を紹介しています。
動画の冒頭でめしコイズミは、「今までの『ごはんですよ！』アレンジの中でも…トップクラスに美味しいのが出来ました！」と自信をのぞかせます。
調理の準備は非常にシンプルで、三つ葉を刻み、ニンニクをスライスするだけ。高価なイタリアンパセリの代わりに三つ葉を使用するのがコイズミ流のポイントです。また、味付けの要となる「ごはんですよ！」の味がしっかりしているため、パスタを茹でる際のお湯に塩は不要だといいます。
ソース作りでは、オリーブオイルでニンニクと唐辛子をじっくりと加熱し、香りを引き出します。そこに三つ葉を加えてさらに香りを立たせた後、水を加え、「ごはんですよ！」を溶かし込みます。めしコイズミは「海苔の風味、鰹と帆立の旨味 甘～い味付けがペペロンチーノ革命を起こす」と、その魅力を表現しました。
茹で上がったパスタをソースに絡め、茹で汁でとろみを調整しながら仕上げます。お皿に盛り付け、残しておいた三つ葉と追いオリーブオイルをかければ完成です。
味付けは「ごはんですよ！」のみで失敗知らずの「海苔ペペ」。いつものペペロンチーノに飽きた時や、手軽に美味しいパスタを食べたい時、この革命的な一杯をぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ 100g
・三つ葉 1株
・ニンニク 2かけ
・唐辛子 1本
・オリーブオイル 大さじ2（仕上げ用に別途適量）
・水 適量（ゆで汁とは別にフライパンに追加）
・ごはんですよ！ 30g
［作り方］
1. 三つ葉をざくざくと刻む。ニンニクはスライスする。
2. 鍋にお湯を沸かし、パスタを通常より1～2分短く、固めに茹でる。塩は不要。
3. 冷たいフライパンにスライスしたニンニクとオリーブオイル大さじ2を入れる。弱火でじっくり加熱する。
4. ニンニクがふつふつと泡立ってきたら、唐辛子をちぎって種ごと入れる。（辛いのが苦手な場合は種を抜く）
5. ニンニクが色づいてきたら、刻んだ三つ葉の3/4をフライパンに入れ、香りを出す。（残りの1/3はトッピング用に取っておく）
6. ジュワジュワが落ち着いてきたら水を適量加え、「ごはんですよ！」30gを入れてしっかりと溶かし込む。完全に混ざったらソースの完成。
7. 茹で上がったパスタをソースに加え、茹で汁を約30ml入れる。
8. パスタにソースを絡めながら、ソースのとろみを見つつ茹で汁を足して調整する。
9. 最後に茹で汁を少し加え、サッと煽ったらお皿に盛り付ける。
10. 残しておいた三つ葉をトッピングし、仕上げに追いオリーブオイルをかけて完成。
動画の冒頭でめしコイズミは、「今までの『ごはんですよ！』アレンジの中でも…トップクラスに美味しいのが出来ました！」と自信をのぞかせます。
調理の準備は非常にシンプルで、三つ葉を刻み、ニンニクをスライスするだけ。高価なイタリアンパセリの代わりに三つ葉を使用するのがコイズミ流のポイントです。また、味付けの要となる「ごはんですよ！」の味がしっかりしているため、パスタを茹でる際のお湯に塩は不要だといいます。
ソース作りでは、オリーブオイルでニンニクと唐辛子をじっくりと加熱し、香りを引き出します。そこに三つ葉を加えてさらに香りを立たせた後、水を加え、「ごはんですよ！」を溶かし込みます。めしコイズミは「海苔の風味、鰹と帆立の旨味 甘～い味付けがペペロンチーノ革命を起こす」と、その魅力を表現しました。
茹で上がったパスタをソースに絡め、茹で汁でとろみを調整しながら仕上げます。お皿に盛り付け、残しておいた三つ葉と追いオリーブオイルをかければ完成です。
味付けは「ごはんですよ！」のみで失敗知らずの「海苔ペペ」。いつものペペロンチーノに飽きた時や、手軽に美味しいパスタを食べたい時、この革命的な一杯をぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ 100g
・三つ葉 1株
・ニンニク 2かけ
・唐辛子 1本
・オリーブオイル 大さじ2（仕上げ用に別途適量）
・水 適量（ゆで汁とは別にフライパンに追加）
・ごはんですよ！ 30g
［作り方］
1. 三つ葉をざくざくと刻む。ニンニクはスライスする。
2. 鍋にお湯を沸かし、パスタを通常より1～2分短く、固めに茹でる。塩は不要。
3. 冷たいフライパンにスライスしたニンニクとオリーブオイル大さじ2を入れる。弱火でじっくり加熱する。
4. ニンニクがふつふつと泡立ってきたら、唐辛子をちぎって種ごと入れる。（辛いのが苦手な場合は種を抜く）
5. ニンニクが色づいてきたら、刻んだ三つ葉の3/4をフライパンに入れ、香りを出す。（残りの1/3はトッピング用に取っておく）
6. ジュワジュワが落ち着いてきたら水を適量加え、「ごはんですよ！」30gを入れてしっかりと溶かし込む。完全に混ざったらソースの完成。
7. 茹で上がったパスタをソースに加え、茹で汁を約30ml入れる。
8. パスタにソースを絡めながら、ソースのとろみを見つつ茹で汁を足して調整する。
9. 最後に茹で汁を少し加え、サッと煽ったらお皿に盛り付ける。
10. 残しておいた三つ葉をトッピングし、仕上げに追いオリーブオイルをかけて完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。