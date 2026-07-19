＜大相撲七月場所＞◇中日◇19日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】カメラが捉えた霧島の“ただならぬ”形相（アップ）

大関・霧島（音羽山）が関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）を下した一番で、普段は温厚な霧島が勝利した直後に熱海富士に詰め寄り、鬼の形相で睨みつける一幕があった。わずか2秒の光景だったが、カメラが捉えた“ただならぬ形相”に解説の元横綱・若乃花こと花田虎上氏は「おお怖いな…」と呟き、ファンも「メンチ切ってる」「何があった？」「こ…こわすぎる」などと驚きの声を上げた。

ここまで1敗と勢いに乗る霧島は、中日に熱海富士とぶつかった。霧島は左上手を取られ、土俵際まで後退したが、上手を切り、もろ差しとなり、逆転白星を飾った。霧島は1敗を守り切り、熱海富士は3敗目を喫した。決まり手は押し出し。

一方、館内に緊張感が走ったのが、勝敗が決まった直後だ。霧島が熱海富士を鋭く睨みつける一幕があり、わずか2秒の光景だったが、「すっげーガンとばしてたなw霧島」「なんかにらみ合い」などと視聴者は騒然となった。

取組後にVTRでその場面を見た、花田氏は「おお怖いな…」と苦笑い。「どこに頭きたんだろう？」と疑問を投げかけつつ、再度VTRを確認すると、「熱海富士が最後、頭を押さえつけたからですね」と解釈していた。

続けて、実況を務めた元NHK・藤井康生アナウンサーが「あんまりカチンとこない方がいいですけどね」と霧島に大関としての品格を求めると、花田氏も「うん。そうですね。でも我慢するのも大変ですね」とコメントしていた。

この迫力ある映像に視聴者は「カチン！」「怖いな」「こ…こわすぎる」「激オコきりしま」などの声をネットに上げた。その一方で、優しく、穏やかで誠実な人柄として知られる霧島のファンは「めずらし」「カチンとくるよ」「温厚な霧島が」など擁護するコメントを寄せていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）