◇NBAサマーリーグ ペイサーズーペリカンズ（2026年7月18日 米国・ラスベガス）

NBAサマーリーグにペイサーズの一員として参加している河村勇輝（25）が、18日（日本時間19日）のペリカンズ戦で途中出場した。前半からノールックパスを連発するなど5得点4アシストの躍動。チームは41―39と2点リードで折り返した。

今年のサマーリーグ初戦となった10日（同11日）のキャバリアーズ戦では、途中出場ながら得意のノールックパスを披露するなど8得点4アシストの躍動を見せて逆転勝利に貢献。2戦目となった11日（同12日）の76eres戦でも途中出場で、3Pシュートを決めるなど12得点で攻守に貢献し、ファンを大興奮させた。しかしチームは延長戦の死闘で競り負けた。3戦目となった13日（同14日）のラプターズ戦も途中出場しがら、得意のバックビハインドバウンズパスで会場を沸かすなど2戦連続2桁得点となる10得点2アシストの躍動。チームは最大18点差を一時逆転したが、接戦で競り負けてわずか1点差で敗戦。しかし4戦目となった15日（同16日）のウルブズ戦では、シュート不調で6得点4アシストに終わった。チームも敗れて3連敗を喫した。

サマーリーグ最終戦となったこの日もベンチスタート。第1Q残り4分41秒からコートに立つと、残り4分23秒にペイントエリア中央でノールックパスを決めた。残り3分47秒にはドライブインからレイアップシュートを沈めて初得点を挙げた。

第2Qも引き続き出場。開始早々に相手のテクニカルファウルで獲得したフリースローを決めた。残り9分28秒に2連続アシストを決めた。残り8分31秒で一旦ベンチに下がった。残り2分43秒から再びコートに立つと、残り49秒にはノールックパスでアシストを決めて会場を沸かせた。残り28秒ではレイアップシュートを沈めた。

河村は8分53秒出場で5得点4アシストをマークした。シュートは5本試投で2本成功。3Pシュートは2本試投したが全て失敗に終わった。