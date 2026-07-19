「あれ、猫の姿が見当たらないな…」と、部屋中を探し回っていた飼い主さん。ふと天井近くのキャットウォークを見上げてみたところ、なんと愛猫が両足をピンと真上に突き上げた、とんでもないポーズで爆睡していました。その姿はまさに、映画「犬神家の一族」で湖の水面から両足がV字に突き出すあの名場面そのもの。この光景を飼い主さんが「天井に犬神家がいる」とXに投稿したところ、「最高」「お腹痛い」と爆笑をさらい、10万件のいいねを記録して大きな話題となっています。



【写真】このシーンは…ミステリー映画のあの名場面そのもの

投稿したのは3匹の愛猫と暮らす、よつばとポン酢さん（@nyaaa_____nchu）。今回の投稿で衝撃的な寝相を披露したのは、ゴン蔵ちゃんです。



「見た瞬間、ポーズが面白すぎて噴き出すと同時に『これは犬神家の名シーンじゃないか！！』と即座に思いました」と飼い主さん。あまりのインパクトに、急いでカメラを向けて投稿したといいます。実はゴン蔵ちゃん、普段から布団の上などでも仰向けになり、人間のおじさんのような格好で眠るのがお約束。普段の愛らしい姿との強烈なギャップが、飼い主さんにとってはたまらない魅力なのだとか。



写真のキャットウォークは、飼い主さんの同居人が猫たちのために手作りしたものだそう。ベッドを置いたり、滑り止めマットを敷いたりと、猫たちが快適に過ごせるように日々アップデートを重ねてきました。以前は天井近くで小競り合いをすることもあったため、分かれ道を増やしたことで、今ではそれぞれが絶妙な距離感を保ちながら、お気に入りの場所で休むようになったといいます。



猫ファーストの最高の居場所が完成した一方で、飼い主さんは「地上の触れる位置に猫がいないので、ちょっと寂しいです（笑）」と明かします。



普段はカメラ目線で、モデルのようにポーズを決めることも多いという、芸達者なゴン蔵ちゃん。「かわいかったり、かっこよかったりと、キメた表情をよく見せてくれます」と、飼い主さんは振り返ります。



今回の投稿のコメント欄には、映画のタイトルをもじった「猫神家」「完全に再現してる」といった反応も続出しました。



「『猫神家』という表現には、思わず笑ってしまいました。寄せられるコメントが私自身の投稿文よりも面白いことが多くて、『その発想があったか！』と少し悔しくなりました（笑）」



「3匹が元気に面白い写真を提供してくれているので、これからも毎日欠かさず日常を発信していきたいです。ゆるりと頑張りますので、温かく見守っていただけたらうれしいです」