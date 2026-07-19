レンジで作る！ヒガシマルのスープでちゃんぽんカルボナーラうどん
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【レンジで爆速！】うどんスープで作る、ちゃんぽんカルボナーラうどん【ヒガシマル魔改造】」を公開した。ヒガシマル醤油の「ちゃんぽんうどんスープ」を活用し、火を使わずに電子レンジだけで完結する手軽なレシピを紹介している。
調理工程は至ってシンプル。耐熱容器にキャベツ、ベーコン、きくらげ、冷凍うどんを順番に入れ、ちゃんぽんうどんスープの半量と水、牛乳を加えて電子レンジで加熱する。
加熱後のうどんをよく混ぜて粉末スープを溶かしたら、卵と粉チーズを絡める。卵を少し固めるために追加で1分加熱するのがポイントだ。めしコイズミは「ガチのカルボナーラを作ってるんじゃないので、ちょっと卵がボソッとなっても気にしない」と語る。仕上げに粗挽き黒胡椒をたっぷりとかけ、「ちゃんぽんの心を忘れない」としてなるとを乗せれば完成だ。
さらにおまけ動画として、残った半量の粉末スープを使った「白湯炒飯」のレシピも紹介。「なんなら、おまけのこっちの方が旨いかも？！」と絶賛の仕上がりを見せた。
手間のかかるカルボナーラをレンジで手軽に再現しつつ、余ったスープも無駄にしないアイデアレシピ。休日のランチや小腹が空いた時の夜食に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料：ちゃんぽんカルボナーラうどん］
・ざく切りキャベツ 70～80g
・スライスハーフベーコン 4枚分（カットしたもの）
・乾燥きくらげ 2g分（水で戻したもの）
・冷凍うどん 1玉
・ヒガシマル ちゃんぽんうどんスープ 1/2袋（7g）
・水 50ml
・牛乳 50ml
・卵 1個
・粉チーズ 15g
・粗びき黒胡椒 適量
・なると 2枚
［作り方：ちゃんぽんカルボナーラうどん］
1. 耐熱容器にキャベツ、ベーコン、きくらげを入れる。
2. 冷凍うどんを割り入れ、ちゃんぽんうどんスープ、水、牛乳を加える。
3. フタをして500Wの電子レンジで7分加熱する。
4. 全体をよく混ぜて粉末スープをしっかり溶かす。
5. 卵を割り入れ、粉チーズを加えて、全体にからめるように混ぜる。
6. 卵を少し固めたい場合は、フタをして500Wでさらに1分加熱する。
7. 粗びき黒胡椒をたっぷりかけ、なるとをトッピングして完成。
［材料：白湯炒飯］
・サラダ油 大さじ2
・卵 1個
・ごはん 200g
・刻んだ長ネギ 適量
・チャーシュー（細かく刻んだもの） 適量
・ヒガシマル ちゃんぽんうどんスープ 1/2袋（7g）
・胡椒 適量
［作り方：白湯炒飯］
1. フライパンにサラダ油をひき、強火で熱する。
2. 卵を割り入れ、軽く混ぜ合わせる。
3. ごはんを加え、おたまを使って米粒をほぐしながら炒める。
4. 卵と米がまんべんなく混ざったら、長ネギ、チャーシュー、ちゃんぽんうどんスープ、胡椒を追加する。
5. 全体をしっかりと炒め合わせたら完成。
調理工程は至ってシンプル。耐熱容器にキャベツ、ベーコン、きくらげ、冷凍うどんを順番に入れ、ちゃんぽんうどんスープの半量と水、牛乳を加えて電子レンジで加熱する。
加熱後のうどんをよく混ぜて粉末スープを溶かしたら、卵と粉チーズを絡める。卵を少し固めるために追加で1分加熱するのがポイントだ。めしコイズミは「ガチのカルボナーラを作ってるんじゃないので、ちょっと卵がボソッとなっても気にしない」と語る。仕上げに粗挽き黒胡椒をたっぷりとかけ、「ちゃんぽんの心を忘れない」としてなるとを乗せれば完成だ。
さらにおまけ動画として、残った半量の粉末スープを使った「白湯炒飯」のレシピも紹介。「なんなら、おまけのこっちの方が旨いかも？！」と絶賛の仕上がりを見せた。
手間のかかるカルボナーラをレンジで手軽に再現しつつ、余ったスープも無駄にしないアイデアレシピ。休日のランチや小腹が空いた時の夜食に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料：ちゃんぽんカルボナーラうどん］
・ざく切りキャベツ 70～80g
・スライスハーフベーコン 4枚分（カットしたもの）
・乾燥きくらげ 2g分（水で戻したもの）
・冷凍うどん 1玉
・ヒガシマル ちゃんぽんうどんスープ 1/2袋（7g）
・水 50ml
・牛乳 50ml
・卵 1個
・粉チーズ 15g
・粗びき黒胡椒 適量
・なると 2枚
［作り方：ちゃんぽんカルボナーラうどん］
1. 耐熱容器にキャベツ、ベーコン、きくらげを入れる。
2. 冷凍うどんを割り入れ、ちゃんぽんうどんスープ、水、牛乳を加える。
3. フタをして500Wの電子レンジで7分加熱する。
4. 全体をよく混ぜて粉末スープをしっかり溶かす。
5. 卵を割り入れ、粉チーズを加えて、全体にからめるように混ぜる。
6. 卵を少し固めたい場合は、フタをして500Wでさらに1分加熱する。
7. 粗びき黒胡椒をたっぷりかけ、なるとをトッピングして完成。
［材料：白湯炒飯］
・サラダ油 大さじ2
・卵 1個
・ごはん 200g
・刻んだ長ネギ 適量
・チャーシュー（細かく刻んだもの） 適量
・ヒガシマル ちゃんぽんうどんスープ 1/2袋（7g）
・胡椒 適量
［作り方：白湯炒飯］
1. フライパンにサラダ油をひき、強火で熱する。
2. 卵を割り入れ、軽く混ぜ合わせる。
3. ごはんを加え、おたまを使って米粒をほぐしながら炒める。
4. 卵と米がまんべんなく混ざったら、長ネギ、チャーシュー、ちゃんぽんうどんスープ、胡椒を追加する。
5. 全体をしっかりと炒め合わせたら完成。
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