イブラヒモヴィッチ息子、毎熊＆市原所属のAZへ完全移籍！ セカンドチームに合流
AZは18日、ミランからU−18スウェーデン代表FWマクシミリアン・イブラヒモヴィッチを完全移籍で獲得したことを発表した。
元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモヴィッチ氏の息子としても知られるマクシミリアンは、2006年9月22日生まれの現在19歳。2022年夏に母国のハンマルビーの下部組織からミランの下部組織へ加入し、2025−26シーズンの前半戦はミラン・フトゥーロ（U−23チーム）でプレーした。
昨季の後半戦は、かつて父も在籍したアヤックスへ半シーズンのレンタル移籍を果たし、ヨング・アヤックス（セカンドチーム）に所属。しかし、負傷なども影響し、エールステ・ディヴィジ（オランダ2部）での出場は4試合のみに留まった。
AZの移籍が決定したマクシミリアンだが、クラブの発表によると、同選手はまずセカンドチームにあたるヨング・AZに合流し、昨季後半戦も経験したオランダ2部の舞台からトップチームへの昇格を目指す模様だ。
なお、AZには現在、DF毎熊晟矢とDF市原吏音も所属している。
元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモヴィッチ氏の息子としても知られるマクシミリアンは、2006年9月22日生まれの現在19歳。2022年夏に母国のハンマルビーの下部組織からミランの下部組織へ加入し、2025−26シーズンの前半戦はミラン・フトゥーロ（U−23チーム）でプレーした。
AZの移籍が決定したマクシミリアンだが、クラブの発表によると、同選手はまずセカンドチームにあたるヨング・AZに合流し、昨季後半戦も経験したオランダ2部の舞台からトップチームへの昇格を目指す模様だ。
なお、AZには現在、DF毎熊晟矢とDF市原吏音も所属している。