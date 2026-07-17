7月17日から、女優の今田美桜が出演する「キリンビール晴れ風」の新CMが放送されている。CM内で、幼少期の写真が公開され、注目を集めているようだ。

今田は2024年から「晴れ風」のイメージキャラクターを務めている。今回新たに放送されるCMは、「思い出の花火」編。

「福岡県出身の今田さんが、幼少期に実際に訪れていた『西日本大濠花火大会』の思い出を振り返るという内容です。浴衣を着た今田さんが、惜しまれながら2018年に幕を閉じた花火大会への思いを語っています。CMでは、今田さんが1歳半のころの浴衣を着た写真を見て懐かしむ様子が映され、4歳、6歳と幼少期の写真が複数紹介されています」（スポーツ紙記者）

幼少期の写真では、まだあどけない今田が縁日の食べ物を食べたり、カメラに向かってピースサインを作っている。貴重なショットも含まれたビールCMに関して、Xでは

《浴衣の美桜ちゃんは別格に可愛すぎる》

《癒しをありがとう》

など、早くも称賛する声が見受けられる。

今田は高校2年生のときに福岡でスカウトされ、2015年に福岡ローカルの深夜番組でテレビ出演する。2016年に上京すると、2017年のドラマ『僕たちがやりました』（フジテレビ系）や2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）など話題作に出演し、知名度を高めていったが、苦難も経験していたようだ。

「2019年のバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した際、CMやドラマのオーディションで不合格が続いた時期があったことを告白。今田さんは『泣きながら福岡帰ったりとかしてましたね』と振り返っていました。“福岡一カワイイ女の子”というキャッチコピーで、またたく間にブレイクした印象を持たれがちですが、下積み期間もあったのです」（芸能記者）

2024年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務め、2026年7月期の主演ドラマ『クロスロード〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系）も放送され、すっかり売れっ子女優になった今田。ただ、仕事では、“貪欲”な姿勢を見せているようだ。

「今田さんは芝居に対して貪欲です。台本に丹念にマークしたり、ふせんを貼ったりして、ドラマ終盤になると台本がクシャクシャになることも少なくありません。必ず同じ台本を3冊もらうそうで、暗記用や現場用と使い分けているそうです。近年は、女優業に加えて、キリンビールやミスタードーナツ、Indeedなど、16社のCMに起用されており、幅広い世代に認知されています」（テレビ局関係者）

幼少期、福岡の花火大会ではしゃいでいた美少女は、国民的女優に進化を遂げた。