歌手アヴリル・ラヴィーンが、テイラー・スウィフトの結婚式で「スケーター・ボーイ」を歌っていたことがわかった。元WWEおよびNFL選手のパット・マカフィーは、7月3日にマディソン・スクエア・ガーデンで行われたテイラーと夫トラヴィス・ケルシーの結婚式に出席。ゲストを驚かせたミュージシャンたちのパフォーマンスについて語った。



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自身の番組「The Pat McAfeeShow」で、マカフィーは「スティーヴィー・ニックスが演奏して、テイラーはもちろん一緒にステージに上がっていた。アヴリル・ラヴィーンは……あまり詳しくは言いたくないけど、あれは史上最高の夜だったよ」と語った。



別の回では、「僕がアヴリル・ラヴィーンが『スケーター・ボーイ』を演奏したと言ったんだけど、あれが初めて世に出た瞬間だったと思う。でも彼女は最高だった」と付け加えた。マカフィーはまた、その場の雰囲気はリラックスしたもので、演奏を終えたミュージシャンが次の演者を呼び込む形式だったと明かした。



13日の放送回では、テイラーとトラヴィスの特別な一日についてさらに詳しく語った。会場内では携帯電話やメモが一切禁止されており、ゲストたちは記憶だけを頼りに挙式の内容を明かしているという。そして「あまり詳しくは言いたくないけど、あれは史上最高の夜だった。僕と妻も最高に楽しんだよ。2人が愛し合っているのは、誰の目にも明らかだった」と振り返っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）