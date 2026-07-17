決勝の主審は“アルゼンチン史上最も衝撃的で痛ましい瞬間”に立ち会ったスロベニア人。メッシはPKを成功し、相手に６枚のイエローカード【Ｗ杯】
世界一を決める試合は誰が裁くのか。FIFA（国際サッカー連盟）は７月17日に、アルゼンチンとスペインが相まみえる北中米ワールドカップの決勝戦を担当する審判団を発表。主審はスロベニア人のスラフコ・ヴィンチッチが務める。
この人物について、アメリカメディア『WORLD SOCCER TALK』がキャリアなどを紹介する。
「46歳のヴィンチッチは、2010年にFIFAバッジを取得して以来、輝かしい国際的なキャリアを積み重ねており、ヨーロッパおよび国際舞台における大一番を継続的に担当してきた。クラブレベルでは、2022年のUEFAヨーロッパリーグ決勝（アイントラハト・フランクフルト対レンジャーズ）と、2024年のUEFAチャンピオンズリーグ決勝（レアル・マドリー対ボルシア・ドルトムント）で笛を吹いたことが、彼の経歴の中でも際立っている」
４年前のカタール大会で“Ｗ杯デビュー”を飾り、２試合を担当した。北中米Ｗ杯ではここまで３試合で主審に任命され、４試合目で最高峰の舞台に立つ。
「UEFAのトップ審判員の１人として、ヴィンチッチはスペインの競争的なヨーロッパの試合を数多く担当する機会を持ってきた」。同メディアはそう説明する一方、「地理的な距離もあり、ヴィンチッチがスペインと比べて、アルゼンチンと接点を持つ機会は自然と少なくなっている」としつつ、「それでも、このスロベニア人審判は近代アルゼンチンサッカー史上、最も衝撃的で痛ましい瞬間の一つに立ち会っている」と振り返る。
「ヴィンチッチがアルゼンチン代表の試合を担当したのは、2022年カタールＷ杯のグループステージ初戦の一度のみである。この試合でサウジアラビアが歴史的な２−１の番狂わせを演じ、アルゼンチンの伝説的な36試合無敗記録を終わらせた」
ヴィンチッチ主審のレフェリングに関しては、「序盤において、南米王者に有利に働いていた」と指摘。「試合開始わずか７分、コーナーキックでレアンドロ・パレデスが引き倒されたとしてアルゼンチンにペナルティを与えた。この判定は大いに議論を呼んだが、メッシはそれをゴールに結びつけて先制点を挙げた」。
続けて「その後、ヴィンチッチは、サウジアラビアの選手に６枚のイエローカードを提示し、アルゼンチンの選手には１枚もカードを出さなかった」と記す。
周知のとおり、カタール大会で黒星スタートだったアルゼンチンは、最終的に三度目の優勝を果たす。北中米大会では連覇がかかり、スペインが制すれば、４大会ぶり二度目の栄冠だ。注目の一戦は現地７月19日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この人物について、アメリカメディア『WORLD SOCCER TALK』がキャリアなどを紹介する。
「46歳のヴィンチッチは、2010年にFIFAバッジを取得して以来、輝かしい国際的なキャリアを積み重ねており、ヨーロッパおよび国際舞台における大一番を継続的に担当してきた。クラブレベルでは、2022年のUEFAヨーロッパリーグ決勝（アイントラハト・フランクフルト対レンジャーズ）と、2024年のUEFAチャンピオンズリーグ決勝（レアル・マドリー対ボルシア・ドルトムント）で笛を吹いたことが、彼の経歴の中でも際立っている」
「UEFAのトップ審判員の１人として、ヴィンチッチはスペインの競争的なヨーロッパの試合を数多く担当する機会を持ってきた」。同メディアはそう説明する一方、「地理的な距離もあり、ヴィンチッチがスペインと比べて、アルゼンチンと接点を持つ機会は自然と少なくなっている」としつつ、「それでも、このスロベニア人審判は近代アルゼンチンサッカー史上、最も衝撃的で痛ましい瞬間の一つに立ち会っている」と振り返る。
「ヴィンチッチがアルゼンチン代表の試合を担当したのは、2022年カタールＷ杯のグループステージ初戦の一度のみである。この試合でサウジアラビアが歴史的な２−１の番狂わせを演じ、アルゼンチンの伝説的な36試合無敗記録を終わらせた」
ヴィンチッチ主審のレフェリングに関しては、「序盤において、南米王者に有利に働いていた」と指摘。「試合開始わずか７分、コーナーキックでレアンドロ・パレデスが引き倒されたとしてアルゼンチンにペナルティを与えた。この判定は大いに議論を呼んだが、メッシはそれをゴールに結びつけて先制点を挙げた」。
続けて「その後、ヴィンチッチは、サウジアラビアの選手に６枚のイエローカードを提示し、アルゼンチンの選手には１枚もカードを出さなかった」と記す。
周知のとおり、カタール大会で黒星スタートだったアルゼンチンは、最終的に三度目の優勝を果たす。北中米大会では連覇がかかり、スペインが制すれば、４大会ぶり二度目の栄冠だ。注目の一戦は現地７月19日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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