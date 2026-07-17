調味料はポン酢を活用して手軽に

包丁いらずでお皿ごとチン！一気に2食分作れる「冷凍貯金ビビンパ」

【ボウル1つで完結】マカロニの下ゆでもホワイトソースも不要！超絶ラクなグラタンの作り方

皿洗いゼロで超簡単！アイラップと電子レンジで作る「なすの煮浸し」で紫外線ダメージをケア

【計量不要】袋で混ぜてチン！好きな豆乳フレーバーで作れる「ふわふわ豆乳蒸しパン」紅茶＆ココアバージョン

【皿も手も汚れない】アイラップで混ぜてチンだけ！一番楽な「ふわふわたまご蒸しパン」

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お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、少しでも「ゆとり」が生まれますように！