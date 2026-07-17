フライパン不要！タッパー1つで完成する冷凍保存可能な酢豚
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【揚げない】冷凍貯金もできる！豚こまでジューシーカンタン酢豚」と題した動画を公開しました。管理栄養士のみほ氏が、フライパンを使わずタッパー1つで調理から冷凍保存まで完結する、手軽で本格的な酢豚のレシピを紹介しています。
調理工程では、まず保存用タッパーにクッキングシートを敷き、色鮮やかなピーマン、パプリカ、玉ねぎを切って並べます。続いて、豚こまぎれ肉に片栗粉をまぶし、小さめの団子状に丸めて野菜の上にのせます。「火が通りやすいように小さめにするのがコツ」とのことです。
味付けには、砂糖、ケチャップ、水に加え、ポン酢を使用します。「醤油と酢を別々に用意しなくてもこれ1本で代用できます」と、手軽に味が決まるポイントを解説。すべての材料と調味料をタッパーに入れたら、そのまま冷凍庫で「冷凍貯金」が可能です。食べる際は、電子レンジ（600W）で加熱し、全体をよく混ぜ合わせてタレを絡めれば完成です。「タッパー1個で洗い物も最小限な酢豚」と、忙しい日にも嬉しい工夫が満載です。
動画の後半では、パプリカの豊富な栄養素について解説するコーナーもあり、美味しく健康的な食生活へのヒントが得られます。献立の「冷凍貯金」として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・ピーマン 3個
・赤パプリカ 1個
・玉ねぎ 1/2個
・豚こまぎれ肉 300g
・片栗粉 大さじ3
・砂糖 大さじ1×3
・ケチャップ 大さじ1×3
・ポン酢 大さじ1.5×3
・水 大さじ1×3
［作り方］
1. タッパー（3個）の内側にクッキングシートを敷く。
2. ピーマン、赤パプリカを乱切りにし、玉ねぎは角切りにして、タッパーに均等に入れる。
3. 豚こまぎれ肉に片栗粉を加えて手でよくもみ込み、火が通りやすいように小さめの団子状に丸める。
4. 丸めた豚肉をタッパーの野菜の上に並べる。
5. 各タッパーに砂糖（大さじ1）、ケチャップ（大さじ1）、ポン酢（大さじ1.5）、水（大さじ1）を入れる。
6. ラップをして蓋をし、冷凍庫で保存する（保存期間は1～2週間）。
7. 食べる際は、冷凍状態から電子レンジ（600W）で8分～加熱する。（冷凍せずにそのまま食べる場合は6分加熱する）
8. 加熱後、豚肉を割ってみて赤くなければOK。全体をよく混ぜて、タレがとろっと絡んだら完成。
調理工程では、まず保存用タッパーにクッキングシートを敷き、色鮮やかなピーマン、パプリカ、玉ねぎを切って並べます。続いて、豚こまぎれ肉に片栗粉をまぶし、小さめの団子状に丸めて野菜の上にのせます。「火が通りやすいように小さめにするのがコツ」とのことです。
味付けには、砂糖、ケチャップ、水に加え、ポン酢を使用します。「醤油と酢を別々に用意しなくてもこれ1本で代用できます」と、手軽に味が決まるポイントを解説。すべての材料と調味料をタッパーに入れたら、そのまま冷凍庫で「冷凍貯金」が可能です。食べる際は、電子レンジ（600W）で加熱し、全体をよく混ぜ合わせてタレを絡めれば完成です。「タッパー1個で洗い物も最小限な酢豚」と、忙しい日にも嬉しい工夫が満載です。
動画の後半では、パプリカの豊富な栄養素について解説するコーナーもあり、美味しく健康的な食生活へのヒントが得られます。献立の「冷凍貯金」として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・ピーマン 3個
・赤パプリカ 1個
・玉ねぎ 1/2個
・豚こまぎれ肉 300g
・片栗粉 大さじ3
・砂糖 大さじ1×3
・ケチャップ 大さじ1×3
・ポン酢 大さじ1.5×3
・水 大さじ1×3
［作り方］
1. タッパー（3個）の内側にクッキングシートを敷く。
2. ピーマン、赤パプリカを乱切りにし、玉ねぎは角切りにして、タッパーに均等に入れる。
3. 豚こまぎれ肉に片栗粉を加えて手でよくもみ込み、火が通りやすいように小さめの団子状に丸める。
4. 丸めた豚肉をタッパーの野菜の上に並べる。
5. 各タッパーに砂糖（大さじ1）、ケチャップ（大さじ1）、ポン酢（大さじ1.5）、水（大さじ1）を入れる。
6. ラップをして蓋をし、冷凍庫で保存する（保存期間は1～2週間）。
7. 食べる際は、冷凍状態から電子レンジ（600W）で8分～加熱する。（冷凍せずにそのまま食べる場合は6分加熱する）
8. 加熱後、豚肉を割ってみて赤くなければOK。全体をよく混ぜて、タレがとろっと絡んだら完成。
YouTubeの動画内容
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