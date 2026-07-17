メッシとヤマルが決勝戦で直接対決

アルゼンチン代表は現地時間7月15日、北中米ワールドカップ（W杯）準決勝でイングランド代表と対戦し、2-1での逆転勝利を収め、2大会連続で決勝を決めた。

そのなかで、約19年前に撮影された1枚がSNSで急激に拡散されている。

かつてラ・リーガのFCバルセロナで10番を背負ったFWリオネル・メッシと、現在10番を背負うFWラミン・ヤマルの直接対決が実現する。2024年の欧州選手権（EURO）を制したヨーロッパ王者とコパ・アメリカを制した南米王者の対決にもなる。

再注目されているのは、約19年前に撮影された1枚で、当時バルセロナに所属していたメッシが、生後間もないと思われるヤマルをお風呂に入れて体を洗っている様子が収められた2ショット。この写真はスペイン紙「スポルト」が当時発行していた年間カレンダーで、バルセロナの選手たちが無料で登場して資金を集めたチャリティー企画の際の1枚だという。

決勝で相まみえる2人の秘蔵写真と、巡り合わせのストーリーには「漫画としか思えない」「嘘みたいな本当の話」「ピッチの外でも奇跡超えてくる」「ドラマティックすぎる」「すべては必然」「あまりに出来過ぎてまじでAIのフェイクニュースかと思った」など多くの声が上がっており、新旧バルサ10番の対決が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）