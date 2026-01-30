UnihertzがTitan 2に2月下旬、Jelly Starに4月上旬よりAndroid 16へのOSバージョンアップを提供予定！Unihertzは29日（現地時間）、同社のスマートフォン（スマホ）における最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップの提供時期をお知らせしています。案内されたのはQWERTY配列の物理的なフルキーボードを搭載したスマホ「Unihertz Titan 2」と超小型スマホ「Unihert Jelly Star」の2機種で、Unihertz Titan 2には