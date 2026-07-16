「日本のW杯スーパースターはこれほどだったのか」リバプールが高額オファー準備で韓国衝撃！2年で24倍、まさに「天井知らず」
その勢いは留まるところを知らない。
現在25歳の佐野海舟は、2024年夏にマインツ加入以来、主軸中の主軸として圧倒的なパフォーマンスを披露。ブンデスリーガ屈指のMFとして名を馳せるなか、北中米W杯でも森保ジャパンのキーマンを担い、決勝トーナメント1回戦ではブラジル相手に鮮烈なゴールを奪ってみせた。
この活躍を他クラブが放っておくはずがない。リバプール専門メディア『LIVERPOOL.COM』によれば、「リバプールは、わずか2年前にマインツが250万ユーロ（約4億6000万円）で獲得したW杯のスター選手に6000万ユーロ（約111億円）を支払う用意がある」という。
マインツとしても単純計算で獲得時の24倍ものリターンを得られ、ビッグクラブへのステップアップが有力視される状況だ。
高値で繰り広げられている佐野争奪戦を受け、韓国メディア『Four Four Two』は「イ・ガンインより高いなんて...日本のW杯スーパースターはこれほどだったのか。リバプールが1022億ウォンのオファーを準備」と題した記事を掲載。「カイシュウ・サノの移籍金が天井知らずに高騰した。リバプールが相当な移籍金を準備」と報じている。
「マインツ加入以降の成長ぶりに注目すべきだ。サノは彼特有の運動量を活かしてピッチ全域を駆け回る点が最大の強みだ。それと同時に、弱点がほとんど見られない万能選手である。守備時には積極的なチャレンジでボールを奪い、攻撃時には前へのドリブルとペナルティエリア内への侵入で相手守備に亀裂を入れる。
北中米W杯を通じて、サノの成長を確認できた。キャプテンのワタル・エンドウ（遠藤航）の離脱で生じた空白を全く感じさせないほど、素晴らしい活躍を見せた。W杯の戦いを終えた現在、マインツを去るだろうという予測が支配的だ。特にプレミアリーグのリバプールが強く獲得を目指している。アンドニ・イラオラ体制下で中盤を補強しようとしており、サノとの関連報道が絶えない」
『Four Four Two』はその上で、自国の有力選手と比較。こう締め括った。
「もし予想通り、6000万ユーロレベルの移籍金に達すれば、キム・ミンジェがバイエルン移籍時に記録した5000万ユーロを更新し、アジア最高額の移籍金となる。アトレティコ・マドリードへの移籍を控えているイ・ガンインの移籍金は、4000万ユーロ程度と報じられている」
金額からも別格の価値が分かる。森保ジャパンが誇るダイナモから目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在25歳の佐野海舟は、2024年夏にマインツ加入以来、主軸中の主軸として圧倒的なパフォーマンスを披露。ブンデスリーガ屈指のMFとして名を馳せるなか、北中米W杯でも森保ジャパンのキーマンを担い、決勝トーナメント1回戦ではブラジル相手に鮮烈なゴールを奪ってみせた。
この活躍を他クラブが放っておくはずがない。リバプール専門メディア『LIVERPOOL.COM』によれば、「リバプールは、わずか2年前にマインツが250万ユーロ（約4億6000万円）で獲得したW杯のスター選手に6000万ユーロ（約111億円）を支払う用意がある」という。
高値で繰り広げられている佐野争奪戦を受け、韓国メディア『Four Four Two』は「イ・ガンインより高いなんて...日本のW杯スーパースターはこれほどだったのか。リバプールが1022億ウォンのオファーを準備」と題した記事を掲載。「カイシュウ・サノの移籍金が天井知らずに高騰した。リバプールが相当な移籍金を準備」と報じている。
「マインツ加入以降の成長ぶりに注目すべきだ。サノは彼特有の運動量を活かしてピッチ全域を駆け回る点が最大の強みだ。それと同時に、弱点がほとんど見られない万能選手である。守備時には積極的なチャレンジでボールを奪い、攻撃時には前へのドリブルとペナルティエリア内への侵入で相手守備に亀裂を入れる。
北中米W杯を通じて、サノの成長を確認できた。キャプテンのワタル・エンドウ（遠藤航）の離脱で生じた空白を全く感じさせないほど、素晴らしい活躍を見せた。W杯の戦いを終えた現在、マインツを去るだろうという予測が支配的だ。特にプレミアリーグのリバプールが強く獲得を目指している。アンドニ・イラオラ体制下で中盤を補強しようとしており、サノとの関連報道が絶えない」
『Four Four Two』はその上で、自国の有力選手と比較。こう締め括った。
「もし予想通り、6000万ユーロレベルの移籍金に達すれば、キム・ミンジェがバイエルン移籍時に記録した5000万ユーロを更新し、アジア最高額の移籍金となる。アトレティコ・マドリードへの移籍を控えているイ・ガンインの移籍金は、4000万ユーロ程度と報じられている」
金額からも別格の価値が分かる。森保ジャパンが誇るダイナモから目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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