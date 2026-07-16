俳優の山本耕史（49）が16日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。妻で元女優の堀北真希さんと結婚するために取った驚きの行動を明かした。

2015年の舞台「嵐が丘」の共演をきっかけに結婚した2人。舞台共演の約6年前にも共演しており、その頃から山本は堀北さんに好意を寄せていたという。

「彼女に会う1年くらい前からいろんな友達関係を整理して、身を清めたんです。当時も彼女はいないんですけど、整理した」と、堀北さんとの舞台共演が決まってから交友関係を整理したという。

週替わりアシスタントのお笑いコンビ「三四郎」小宮浩信は「異常だよ」とツッコんだ。一方で、料理家でタレントの和田明日香は「すごーい！めっちゃうれしいです」と話した。

山本は「凄いおすすめなのが、身の潔白が自分にあるから自信をもっていける。後ろめたさがない。例えば気に入った子が2〜3人いたら逃げ場所を自分で作れる。でもないから押し切って、駄目だったら気持ち良く玉砕しようって腹をくくれた」と話した。