8度目婚の“ビッグダディ”林下清志氏「深刻な状況です」「嫁さんから離婚届が届きました」
先月24日に8回目の結婚を発表した“ビッグダディ”こと林下清志氏が16日、自身のブログを更新。妻から離婚届が届いたことを明かし、その写真を公開した。
【ブログより】「離婚届」の写真を添えたビッグダディこと林下清志氏
林下氏は「深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました」と報告。「『離婚届』字の如くです」とつづった。
一方で、「確かに意見が合わない事もありますが」としながらも、「『こんなに可愛い嫁さんはもう見つからない』を信条に提出せずに『事無かれ主義』で押し倒す事にしました」とつづった。続けて「きっと許してくれるでしょう。……と、思います！」と前向きに明かし、提出はしない考えを明かした。
林下氏は先月24日、「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」とブログで8回目の結婚を報告。妻について「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です」と紹介し、「『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きていこうと思っております」とつづっていた。
バラエティー番組などでのこれまでの林下氏の発言によると、同氏の結婚は、1回目が佳美さん（1991年〜2001年）、2回目も佳美さん（02年）、3回目も佳美さん（08年〜11年）で4男5女をもうけた。4回目はテレビ朝日系のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で注目を集めたタレントの美奈子で、女児が誕生している。
14年に5回目、15年に6回目、16年に7回目の結婚をしたと伝えており、お相手はいずれも一般女性だった。子どもはいなかったとみられる。
林下氏は、1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。
【ブログより】「離婚届」の写真を添えたビッグダディこと林下清志氏
林下氏は「深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました」と報告。「『離婚届』字の如くです」とつづった。
一方で、「確かに意見が合わない事もありますが」としながらも、「『こんなに可愛い嫁さんはもう見つからない』を信条に提出せずに『事無かれ主義』で押し倒す事にしました」とつづった。続けて「きっと許してくれるでしょう。……と、思います！」と前向きに明かし、提出はしない考えを明かした。
バラエティー番組などでのこれまでの林下氏の発言によると、同氏の結婚は、1回目が佳美さん（1991年〜2001年）、2回目も佳美さん（02年）、3回目も佳美さん（08年〜11年）で4男5女をもうけた。4回目はテレビ朝日系のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で注目を集めたタレントの美奈子で、女児が誕生している。
14年に5回目、15年に6回目、16年に7回目の結婚をしたと伝えており、お相手はいずれも一般女性だった。子どもはいなかったとみられる。
林下氏は、1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。