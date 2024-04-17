女優の北乃きい（３３）が１６日までに、タレント・清水あいり（３１）のインスタグラムに登場した。清水は「いつかのぱーてぃーちゃん信子と北乃きいちゃんと…」とつづり、北乃と「ぱーてぃーちゃん」信子（３１）と会ったことを報告。「＃濃いめの青い春＃みんな違ってみんないい＃たのちい＃同世代」のハッシュタグをつけた。ジャンルの異なる３人の友人関係に、フォロワーはビックリ。「全員いい女ですね」「タイ