北乃きい8月23日に放送された『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）に、女優の北乃きいが出演したが、その最新ショットが話題になっている。芸能人がカラオケ対決をする同番組。2010年に『サクラサク』でCDデビューもした過去がある北乃は、みごとな歌声を披露していたが、放送では別の部分が話題になってしまったようで、X上でこんな声が続出したのだ。《北乃きい…また顔変わった》《誰かと思ったら北乃きいちゃんだった