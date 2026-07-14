◇U−NEXT BOXING.6 プロボクシングWBO世界スーパーフライ級王座決定戦 同級3位・寺地拳四朗（BMB）《12回戦》同級4位・イスラエル・ゴンサレス（メキシコ）（2026年7月20日 東京・両国国技館）

3階級制覇を狙う寺地拳四朗（34＝BMB）と王座決定戦を行うイスラエル・ゴンサレス（29＝メキシコ）が7月14日、都内の帝拳ジムで公開練習を行った。

5度目の世界挑戦で初の王座獲得を目指すゴンサレスは、シャドー、サンドバッグ、ミットと軽めの練習だったが、軽快な動きで状態のよさを見せた。「とてもよい準備ができている。合宿もしっかりできた」。標高2900メートルの高地で5カ月間も合宿。「何が起きても大丈夫なように準備してきた。自信はある」と話した。

今回が3度目の来日だが「日本の質の高い文化が好き」と、首に自身の名前「アスラエル」、右肩に芸者のタトゥーがある親日家だ。2019年の初来日で「いいイメージ、思い出がある。それ以来、日本が好き」と説明。那須川天心（帝拳）のパートナーを務めた2023年の来日前に「日本に戻れるように」と入れたタトゥーへの願いは、5度目の世界挑戦という形で叶えられた。

公開練習で目立ったのは、身長1メートル68、リーチ1メートル75のスラリとした体型で、身長1メートル65、リーチ1メートル68の寺地とは対照的だ。ただ、視察した寺地陣営の加藤健太トレーナーは「身長、リーチは想定の範囲内」と言う。

寺地は24年10月に身長1メートル68、リーチ1メートル80のクリストファー・ロサレス（ニカラグア）を11回TKOで破り、WBC世界フライ級王座を獲得している。加藤トレーナーは「（相手の懐に）どう入り、（自分の距離に）どう引き込むか。ロサレス戦は参考になる」と話した。

親日家のゴンサレスの印象を「好青年」と話した加藤トレーナー。一方で、「足の運びと上半身の連動は、思っていた通り。実物を見るのは映像とは違う」と、視察の収穫もあったようだ。