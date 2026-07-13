神尾楓珠、平手友梨奈との結婚決意した瞬間「人生に一回あるかないか」 心境の変化も明かす
俳優の神尾楓珠（27）が、12日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。2月に結婚を発表した平手友梨奈との結婚を決めた理由を明かした。
【写真】似ている？カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈
高校生の時に自らオーディションを受け、芸能界入りを果たした神尾だが、2022年には活動を一時休止。自身の心の葛藤を乗り越えて再び芸能界に戻り、仕事への向き合い方が変化した神尾は、今年2月にプライベートでも大きな転機が訪れた。
平手との結婚について「結婚をしたいって思うことなんて、人生に一回あるかないかかなと僕はずっと思ってたんで、そう思ったなら結婚すればいいじゃんって。この人のために頑張りたいって思ったところはありました」と打ち明けた。
また結婚後の心境の変化を「自分だけじゃないっていう意識」と切り出すと「自分のために頑張るのには限界があるなとずっと思っていて。誰かのために頑張るって楽しいです」と笑みを浮かべながら語った。
【写真】似ている？カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈
高校生の時に自らオーディションを受け、芸能界入りを果たした神尾だが、2022年には活動を一時休止。自身の心の葛藤を乗り越えて再び芸能界に戻り、仕事への向き合い方が変化した神尾は、今年2月にプライベートでも大きな転機が訪れた。
また結婚後の心境の変化を「自分だけじゃないっていう意識」と切り出すと「自分のために頑張るのには限界があるなとずっと思っていて。誰かのために頑張るって楽しいです」と笑みを浮かべながら語った。