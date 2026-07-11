7月10日、フジテレビが来年1月期に予定していた月曜9時枠のドラマ企画を急遽変更したことを「スポニチアネックス」が報じ、物議を醸している。

記事によると、先月まで放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』の撮影中、ダブル主演した佐藤二朗（57）と橋本愛（30）との間でおきたトラブルが波紋を広げていることを受けて、ドラマ編成が突如変更になったという。

「来年1月期の月9で予定されていたのは、男女の恋愛をユーモラスに描く作品でした。すでに主演の男性俳優は決定していたそうで、ヒロイン役のキャスティングなどを進めていた最中、最近になって急に制作が中止になったのです。

7月1日に佐藤さんによる橋本さんのハラスメント疑惑が文春によって報じられましたが、このトラブルはもともとドラマの“夫婦役”という題材に起因するところが大きかった。そのため、上層部の判断で“このタイミングで夫婦もののドラマをやるべきではない”という判断に至ったといいます」（フジテレビ関係者）

しかし、このフジ上層部の判断に、ドラマの制作現場では不満が噴出しているという。

「ドラマは企画からキャスティング、撮影、放送に至るまで、ふつう半年から1年、もしくはそれ以上の時間を要します。すでに予定していたプロットを改変するにしても、あるいは一から企画を立て直すにしても、これは簡単な話ではありません。

そもそも今回のトラブルの本質も“ドラマが夫婦ものだったから”という点ではないのは明白でしょう。“とりあえず男女の恋愛ものを自粛しよう”という上層部の判断からは、短絡的ともいえる過剰なコンプライアンス意識がうかがえます」（前出・フジテレビ関係者）

ネットニュースのコメント欄にも《なんも解決にならないでしょ》《完全に的外れ》《訳のわからない判断》などとフジテレビの決断を非難する声が少なくない。いったいなぜこのような判断にいたったのだろうか――。

「上層部が現場の意見を聞かないまま、中居騒動の時のような“スポンサー離れ”を懸念しているからですよ」と話すのは、別のフジテレビ関係者だ。

「『夫婦別姓刑事』にもスポットでCMを入れていた大手ナショナルスポンサーが、今回の騒動が影響してか、最近になって他の番組からも全面的に降りてしまったのです。大手スポンサーの大量離脱が危惧されていることから、とりあえず同じ事案を回避するということでこうした判断になったのでしょう。

フジの窮地はこれだけではありません。10月改編のスポンサーは今ぐらいの時期に決まるのですが、かなり苦戦しているようなのです。とくに『超調査チューズデイ』『STAR』『ナゾトレMAXXX』『真剣遊戯！THEバトルSHOW』などの番組になかなかスポンサーが付かないらしく、最近の営業局内での会議では『10月改編のセールスは絶望的だ』とまで言われていたのだとか」

’24年12月に報じられた中居正広氏の性加害トラブルの際には、CMを見合わせた企業が75社、ACジャパンの公共広告への差し替えは350本超とも報じられたが――。

「今回のトラブルに関しては、コンプライアンス局と社長室リスク管理部が特設チームを組んで対応に当たっているそうです。しかしこの“恋愛ものNG”の判断についていえば、かつてのスポンサーの大量離脱を恐れるあまり、事の経緯を単純化しすぎているとしかいいようがないでしょう。上層部は問題の本質を見失っているのではないでしょうか」

フジに同じ悲劇が起きなければいいが――。