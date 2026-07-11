最上級に相応しい充実した装備

コンパクトSUVとして人気を集めてきた日産「キックス」が、2代目へとフルモデルチェンジを実施し、2026年6月18日に発売されました。

新型キックスは、初代から受け継ぐe-POWERの魅力を継承しながら、日本市場初となる第3世代「e-POWER」と電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を採用。走行性能をさらに高めるとともに、デザインや安全装備も大幅に進化しています。

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グレードは、2WD車と4WD車（e-4ORCE）それぞれに「X シンプルパッケージ」「X」「X＋」「G」の4タイプを設定。その頂点に位置するのが、最上級グレードの「G e-4ORCE」です。

「G e-4ORCE」の最大の特徴は、充実した標準装備にあります。インフォテインメント関連では、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムと12.3インチ統合型インターフェースディスプレイを標準装備。下位グレードではメーカーオプション設定、あるいは選択できない装備となっています。

さらに、BOSEパーソナルプラスサウンドシステム（10スピーカー）がGグレード専用のメーカーオプションとして設定されるほか、開放感あふれる電動パノラミックガラスルーフを標準装備。上質で快適な室内空間を実現しています。

ボディサイズは全長4365mm×全幅1800mm×全高1610mm、ホイールベースは2655mm。室内寸法も長さ1930mm×幅1450mm×高さ1195mmと、ゆとりのある空間を確保しています。

エクステリアでは、フロントおよびリアにグロス仕上げのバンパーとフェンダーを採用。さらにサイドシルグロスモールを装備し、艶やかなブラック加飾によって上質感を演出しています。ひと目で最上級モデルと分かる存在感も魅力です。

足元には19インチアルミホイールを装着。17インチホイールを採用する下位グレードとの差別化が図られており、デザイン性と走行性能の両面で上級感を高めています。

インテリアでは、シート表皮に合成皮革を採用。織物／トリコット素材を使用する下位グレードと比べ、質感の高さが際立ちます。

また、ドアトリムにはゴールドまたはグレーのステッチ入り合成皮革を採用し、ドアアームレストにはプレミアムファブリックを使用。最上級グレードらしい上質な室内空間を実現しています。

ボディカラーは、第3世代e-POWERの先進性やクリーンなイメージを表現した「レゾナンスブルー」の2トーンカラーをはじめ、全8種類をラインアップしています。

安全装備も充実しており、全車標準装備のプロパイロットに加え、「G e-4ORCE」ではインテリジェントアラウンドビューモニター、インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）、BSW（後側方車両検知警報）、RCTA（後退時車両検知警報）を標準装備しています。

これらの装備は「X シンプルパッケージ」や「X」ではオプション設定、または設定そのものがないため、安全性能を重視するユーザーにとっても大きな魅力といえるでしょう。

パワートレインは全グレード共通で、第3世代e-POWERを採用します。1.4リッター発電専用エンジン「HR14DDe」と5-in-1電動ユニットを組み合わせ、フロントモーターは最高出力143PS・最大トルク315Nm、リアモーターは最高出力68PS・最大トルク140Nmを発生します。

また、前後輪を統合制御するe-4ORCEにより、高いコーナリング性能と快適な乗り心地を両立。さらに歴代初となる「SNOWモード」も備え、雪道を含むさまざまな路面状況に対応します。

燃費性能はWLTCモードで20.1km／L。2WD車の最廉価グレードが25.7km／Lであることを考えると数値はやや低くなりますが、e-4ORCEによる優れた4WD性能を備えることを考慮すれば、十分に納得できるレベルといえるでしょう。

なお、新型キックスの最上級グレード「G e-4ORCE」の価格（消費税込）は424万8200円です。最廉価グレードの「X シンプルパッケージ」と比較すると約125万円の差があります。

決して手頃な価格ではありませんが、新型キックスの魅力を余すことなく堪能したい人にとって、「G e-4ORCE」は有力な選択肢となりそうです。