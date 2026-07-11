◇ア・リーグ ホワイトソックス―アスレチックス（2026年7月10日 シカゴ）

ホワイトソックスは10日（日本時間11日）、本拠でアスレチックスと対戦。試合前に取材に応じたウィル・ベナブル監督（43）は、右太腿裏肉離れから復帰して「2番・一塁」で出場する村上宗隆内野手（26）の起用法について言及した。

脚の故障明けということもあり、「少なくともオールスターブレーク前は盗塁させない。そこは慎重に考えている。試合の中だけでなく、盗塁を重ねることで負荷がどんどん増えていく。彼の武器であることは分かっているけど、まずは健康を維持したい。だから今は盗塁なしだ」ときっぱり。前半戦の残り3試合は盗塁をさせない方針を示した。また、「おそらく週末のどこかで1試合DHにする。ただ、いつにするかはまだ決めていない。試合後に毎回状態を確認して、それに応じて調整する」と、守備での負担も減らす考えを示した。

村上はメジャー1年目の今季、ここまで盗塁を4度試み、1度成功。ヤクルト時代の8シーズンでは4度の2桁を含む通算59盗塁を記録しており走塁への意識も高い、

42日ぶりのメジャー復帰となる村上は5月29日に右太腿裏肉離れを発症。それまでに57試合、打率、240、41打点、20本塁打の成績を残し、過去3年間100敗以上のホワイトソックスの快進撃を支えた。

チームは現在ア・リーグ中地区でガーディアンズとゲーム差なしの首位。村上の復帰で再加速を期す。