【Amazon プライムデー】洗濯洗剤や日焼け止めなどの日用品が最大52%OFFに

今年も年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から洗濯洗剤や日焼け止め、シャンプーなどの日用品をご紹介。お得にまとめ買いしておくチャンスです！

濡れ戻り臭・汗臭・生乾き臭をゼロへ。アタックZEROのドラム式専用洗濯洗剤

植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g×2袋

プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個

洗うたびにシワ・カタチが回復。エマールのおしゃれ着洗濯洗剤

食器用洗剤の「キュキュット」詰め替え用1380ml

シトラスフルーティの香り。泡ハンドソープ「キレイキレイ」

素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.52L

クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ

全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）

瞬時になじむ。ビオレUV「アクアリッチ ウォータリーエッセンス」

NILEの濃密泡スカルプシャンプー ラフランスの香り

BOTANIST（ボタニスト）のシャンプー＆トリートメントセット

「LUX（ラックス）」のダメージリペアシャンプー

翌朝、手ぐしでするん。「エッセンシャル ふんわりうるツヤ シャンプー」

傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXのシャンプー

髪がひっかからず洗える「リンスのいらない薬用シャンプー」

厚手で丈夫で流せる。「トイレクイックル」の詰め替え用

厚手で丈夫。トイレクリーナー シトラスミントの香り 22枚×5個

ニオイ・つまりを解消＆除菌。パイプユニッシュPRO×3本

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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