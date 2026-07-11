【Amazon プライムデー】洗濯洗剤や日焼け止めなどの日用品が最大52%OFFに
今年も年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から洗濯洗剤や日焼け止め、シャンプーなどの日用品をご紹介。お得にまとめ買いしておくチャンスです！

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濡れ戻り臭・汗臭・生乾き臭をゼロへ。アタックZEROのドラム式専用洗濯洗剤


アタック

アタックＺＥＲＯ 濡れ戻り臭・汗臭・生乾き臭 ３大悪臭ゼロへ ドラム式専用 つめかえ用 １１４０ｇ

1,263円 → 980円（22%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



植物由来の厳選成分配合。洗濯洗剤「さらさ」1900g×2袋


さらさ

さらさ 液体 無添加【まとめ買い】大容量 1900g×2袋 植物由来の厳選成分配合 洗濯洗剤 詰め替え

4,480円 → 3,800円（15%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個


Bold

ボールド ジェルボール 柔軟剤入り【大容量】100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え

3,699円 → 2,399円（35%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗うたびにシワ・カタチが回復。エマールのおしゃれ着洗濯洗剤


エマール

エマール 洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！洗うたびシワカタチ回復 アロマティックブーケの香り つめかえ用 １４００ｇ

1,393円 → 885円（36%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



食器用洗剤の「キュキュット」詰め替え用1380ml


キュキュット

キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ｍｌ

1,345円 → 800円（41%オフ）

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シトラスフルーティの香り。泡ハンドソープ「キレイキレイ」


キレイキレイ

キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌

1,300円 → 962円（26%オフ）

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素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.52L


ビオレu

ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品]

1,298円 → 1,038円（20%オフ）

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クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,293円 → 1,664円（27%オフ）

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全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）


スキンアクア

スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g

1,375円 → 663円（52%オフ）

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瞬時になじむ。ビオレUV「アクアリッチ ウォータリーエッセンス」


Bioré

Bioré ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 100g 日焼け止め SPF50 【Amazon.co.jp限定】

1,320円 → 949円（28%オフ）

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NILEの濃密泡スカルプシャンプー ラフランスの香り


Nile

NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン 詰め替え用 250ml(LAFRANCE（ラフランス）の香り)

2,140円 → 1,640円（23%オフ）

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BOTANIST（ボタニスト）のシャンプー＆トリートメントセット


BOTANIST(ボタニスト)

BOTANIST ボタニスト シャンプー トリートメント セット 大容量 詰め替え モイスト 【通常品詰替3個分】

7,260円 → 5,200円（28%オフ）

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「LUX（ラックス）」のダメージリペアシャンプー


LUX

LUX (ラックス) スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー 詰め替え 大容量 1690g

1,694円 → 1,271円（25%オフ）

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翌朝、手ぐしでするん。「エッセンシャル ふんわりうるツヤ シャンプー」


エッセンシャル

エッセンシャル ふんわりうるツヤ シャンプー つめかえ用 1080ml

990円 → 766円（23%オフ）

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傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXのシャンプー


Diane(ダイアン)

Diane(ダイアン) 【大容量】シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアンDX エクストラダメージリペア 詰め替え 1000ml

1,430円 → 1,067円（25%オフ）

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髪がひっかからず洗える「リンスのいらない薬用シャンプー」


サクセス

【大容量】 サクセス リンスのいらない 薬用シャンプー つめかえ用 960ml [医薬部外品] アブラ ワックス ニオイ 一発洗浄 髪きしまない

2,420円 → 1,598円（34%オフ）

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厚手で丈夫で流せる。「トイレクイックル」の詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

1,089円 → 758円（30%オフ）

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厚手で丈夫。トイレクリーナー シトラスミントの香り 22枚×5個


エリエール

エリエール キレキラ! トイレクリーナー つめかえ用 シトラスミントの香り 110枚(22枚×5個) 1枚で徹底おそうじシート 【Amazon.co.jp限定】 まとめ買い

2,379円 → 1,518円（36%オフ）

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ニオイ・つまりを解消＆除菌。パイプユニッシュPRO×3本


パイプユニッシュ

パイプユニッシュ プロ パイプクリーナー 濃縮タイプ 手袋付き 掃除 洗剤 お風呂 排水管 排水溝 排水口 洗浄 洗面台 シンク 詰まり 大容量 まとめ買い 400グラム(×3)

1,078円 → 809円（25%オフ）

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その他のおすすめ商品


イニスフリー(innisfree)

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899円 → 809円（10%オフ）

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TIRTIR

[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g (RED 21N)

2,970円 → 2,079円（30%オフ）

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Bioré ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル なめらか 気分すっきりリラックスアロマの香り 240グラム (x 1) 【Amazon.co.jp限定】

1,056円 → 845円（20%オフ）

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