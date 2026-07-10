7月8日、フランス・パリのヴァンドーム広場で、日本を代表するジュエリーブランド「ミキモト」のハイジュエリーコレクションの発表会が開催。会場には「ミキモト」とパートナーシップを結ぶ「Number_i」の神宮寺勇太（28）をはじめとした国内外のセレブリティが同ブランドのハイジュエリーを纏って登場し、華麗に彩った。

コレクションの様子は、女性ファッション雑誌『ELLE Japan』やファッションメディア『FASHIONSNAP』の公式Instagramなどが公開し、その煌びやかさにSNSで注目が集まっている。とりわけ、“美し過ぎる”と話題なのが女優の北川景子（39）だ。

北川は、映画『ナイトフラワー』（25年）や人気ドラマ『家売るオンナ』（日本テレビ系）シリーズなどこれまで数々の話題作で主演を務め、プライベートでは’16年1月に、元内閣総理大臣の竹下登氏を祖父に持つ歌手・タレントのDAIGO（48）と結婚。’20年9月に第1子となる女児、24年1月に第2子となる男児の出産を報告している。

そんな北川は、同コレクションに、首と耳元に華やかなジュエリーを身につけ、服は光沢感のあるオールブラックのタイトなドレスを身にまとっていた。ドレスはかなりタイトなデザインで、北川の細いボディラインが際立っていた。この北川の姿を公開した『ELLE Japan』のInstagramのコメント欄では、

《お子さんお二人居るんですよね すっ、凄すぎる お美しい》

《こんな異次元の綺麗さとスタイルのママ居ませんよー 素敵すぎます 》

と驚きの声が寄せられていた。

ママでありながら、圧倒的な美しさと抜群のスタイルを維持し続けている北川。同会場で応じた『FASHIONSNAP』のインタビューでは、自分磨きの方法について「全体的にルーティンを大切にするタイプ」だとコメント。続けて、急には変われないと前置きしたうえで「毎日のストレッチだったり、有酸素運動を25分とか30分とか早歩きでする」と語り、有酸素運動の頻度について「理想は毎日なんですけど、週に5回くらい行く」とストイックな一面を見せていた。

さらに、食事に関してもこだわりがあるようで、「食べ物を一週間単位で栄養を考えて作ったりとか体の中からちゃんとしようみたいな気持ちが、特に30代後半から強くなりまして、健康維持に気を付けている」と美の秘訣を明かしている。

まもなく40歳を迎えようとしている北川だが、その目を見張る美しさはまだまだ健在のようだ。