スペイン紙「マルカ」が今大会で起きた「10の事件」を特集

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）で相次ぐ不可解な判定や騒動が波紋を広げている。

スペイン紙「マルカ」は現地時間7月8日、今大会で起きた「10の事件」をピックアップして特集。その1つとして、決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）のアルゼンチン代表戦でエジプト代表がアピールした2つのPK疑惑を取り上げている。

この試合中、エジプト代表はペナルティーエリア内での相手選手のファウルを主張し、2度のPKを要求した。1つはFWモハメド・サラーに対するFWフリアン・アルバレスの接触、もう1つはMFアレクシス・マック・アリスターによる接触だった。

同紙はこの場面について、「どちらのケースも抗議はあったものの、軽微な接触に見え、PKの対象とするには厳しいものだった」と描写しつつ、物議を醸したプレーの1つとして伝えている。

エジプトはこの試合でVARによる追加点取り消しという不運にも見舞われており、微妙な接触プレーに対する判定基準がチームの命運を左右した一戦として現地メディアの注目を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）