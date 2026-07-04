ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）の辛口チキンの味わいを再現した、カルビーの新作ポテトチップスが登場します。ラインアップは、夏の定番「レッドホットチキン味」と、爽快な辛さが特徴の「グリーンホットウィング味」の2種類です。

価格はオープン価格（想定価格は税込210円前後）で、7月6日より全国のコンビニエンスストアにて期間限定で発売されます。

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■ 定番のキレある辛さとハラペーニョが香る爽快な辛さの2フレーバー

2012年の初コラボ以来、定期的にタッグを組んできた両社。今回はKFCの辛口チキンをイメージした「ポテトチップス KFC レッドホットチキン味」と「ポテトチップス KFC グリーンホットウィング味」が誕生しました。

KFC夏の定番を再現した「ポテトチップス KFC レッドホットチキン味」は、レッドペッパーとホワイトペッパーにハバネロを利かせたキレのある辛さが特徴。じわりと湧き立つ刺激的な辛さとジューシーなチキンのうま味を、フラットカットのチップスで楽しむことができます。

そして今回注目したいのが、ポテトチップスのコラボとしては初お披露目となる「ポテトチップス KFC グリーンホットウィング味」。こちらはハラペーニョの爽やかな風味と辛みに、ガーリックのうま味を織り交ぜた辛口骨付き手羽元の味わいを再現。後からカッとくるストレートな辛さがクセになる、やみつき系フレーバーに仕上がっているとのことです。

パッケージはKFCのブランドカラーをベースに、中央に大きなロゴマークやチキンのキービジュアルを大胆に配置した分かりやすいデザインです。

また、左上部分には実際のKFC店舗で使用できる「レッドホットチキン」や「グリーンホットウィング」の30円引きクーポンが付属しており、ハサミ等で切り取って活用できるお得な仕掛けも用意されています。

なお、実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があるほか、店舗によっては取扱いのない場合や売り切れにともない販売を終了するケースもあるとのことでした。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026070401.html