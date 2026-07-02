デービス氏は2037年まで毎年後払い金を受け取る

引退した元選手が現役最高のスーパースターよりも稼いでいる事態が判明した。元オリオールズのクリス・デービス氏が1日（日本時間2日）、後払い契約により350万ドル（約5億6900万円）を手にした。今季のドジャース・大谷翔平投手の年俸を上回る逆転現象に、ファンから皮肉や嘆きの声が寄せられた。

デービス氏は現役時代に2度の本塁打王に輝いたが、2016年に7年1億6100万ドル（約262億円）の大型契約を結んだ後は不振に陥った。地元紙「ボルティモア・サン」の記者は「現役最後の4年間で合計-5.8WARを叩き出し、その期間わずか54本塁打に終わった」と指摘。2021年途中に引退したものの、契約には巨額の後払いが含まれており、同紙は「彼にとってはいい1日だった」と皮肉交じりに伝えている。

契約満了後も支払いは続く。2023年から2032年までは毎年7月1日に350万ドルを10回、2033年から2037年までは毎年140万ドル（約2億2800万円）を5回に渡って支払われる。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は「まだ2800万ドル（約45億5100万円）残っている」と伝えた。すでににユニホームを脱いだ元選手が大金を手にし続けるという特殊な事情が生み出した矛盾といえる。

巨額の後払い契約で大金を手にした元主砲に対し、SNS上では米ファンから多くのコメントが寄せられた。「彼はスタンドでビール売りをするべきだ」「Chri$ Davi$」「賢い男だ」「ドジャースもこの壁にぶち当たるだろう」「ハッピー・クリス・デービス・デー！」「ボビー・ボニーヤ2.0」「今すぐサラリーキャップの導入を」といった声が相次いだ。かつてのスター選手は、年に1度の“記念日”のために批判が寄せられる。（Full-Count編集部）