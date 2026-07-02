パートナーに距離感のおかしい異性の友人がいたら、嫌な気持ちになりますよね……。今回は、そんな女友達を持つ旦那さんと離婚話にまで発展した人のエピソードをご紹介します。

第三者の意見も聞いてみよう

「結婚してから気づいたけれど、夫には仲のいい地元の女友達がいます。最近、彼氏と別れたとかで、やたらと夫に連絡がくるようになって。気にしないようにしてたけど、二人で飲みに行ったことが判明。夫に怒りました。夫は『やましいことは何もない』『女友達を呼んで説明してもらう』と女友達を呼び出しました。

女友達は『昔から仲いいんだから、二人で飲んで何がダメなの？』『嫁なんだからどーんとかまえてなよ』と無神経な態度……。さらにイライラさせられました。その後も、夫婦ゲンカのたびに夫は『じゃあ第三者の意見も聞いてみよう』と女友達をなぜか召喚し、女友達は夫の味方について私を一方的に責めてきました……。いや、お前関係ないだろ。

本当に腹が立ち、離婚話にまで発展。夫はそれで反省したのか、謝って女友達にはもう連絡しないと言ってきたけど、信用できず……。でも、そのタイミングで女友達に新しい彼氏ができたらしく、そこから本当に連絡がこなくなりました。自分は人の家庭を散々荒らしておいて、自分に彼氏ができたからって急に連絡しなくなるって都合よすぎない？

後日、たまたま女友達と彼氏がデートしている現場に遭遇したので、挨拶しておきました。『夫がいつもお世話になっています〜』『あなたと夫が二人で飲みに行ったことがきっかけで、うちは離婚しそうです』『こんな距離感がバグってる女友達がいるなんて知らなくて』『彼氏を気遣って連絡とるのをやめるなら、私にも気を使ってほしかったな〜』と彼氏の前で暴露したら、思いっきり睨まれました。

うちの夫と連絡とるのをやめなきゃいけないくらい、嫉妬深い彼氏なんでしょ？ まともな男なら、自分の彼女がそんなことしてると知ったら別れると思うけど。揉めてケンカになりますようにって祈っておきました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年5月）

▽ 友達だというなら、やましいことがなくても相手の家族に気を使って距離感を考えるべきですよね……。妻に対して敵意むき出しの女友達がいるなんて、嫌に決まっています……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。