これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、魚沼市・南魚沼地域・十日町地域・上越の各地にカミナリ注意報が発表されています。夜のはじめごろにかけて、急な強い雨や落雷に注意してください。



◆30日(火)これからの天気

下越と佐渡は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。中越と上越も日は差しますが、昼過ぎから夕方は山沿いを中心に局地的に雷雨や激しい雨となりそうです。



降水確率は、湯沢町では夕方にかけて60%と高く、夜は40%とやや高くなっています。



◆30日(火)の予想最高気温

最高気温は、26～30℃の予想です。

昨日と同じくらいで、平年より少し高くなりそうです。



湿度も高くムシ暑いでしょう。意識的に水分を取って熱中症にご注意ください。