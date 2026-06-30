オフィス仮眠を会場で体験！ NELAX「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」仮眠ZONE

記事ポイント NELAXが展示会で仮眠ZONEを展開NELAX 加重アイマスクを会場で試着COFO Chair Premium 2でオフィス仮眠を体験 NELAXが展示会で仮眠ZONEを展開NELAX 加重アイマスクを会場で試着COFO Chair Premium 2でオフィス仮眠を体験

FLHは、東京ビッグサイトで開催された「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」にNELAXとして出展することを発表しました。

NELAXの仮眠ZONEには「COFO Chair Premium 2」が設置され、「NELAX 加重アイマスク」とあわせてオフィスでのパワーナップを体験できます。

NELAX「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」仮眠ZONE

開催日時：2026年6月24日(水)〜26日(金) 10時〜17時会場：東京ビッグサイト所在地：東京都江東区有明3-11-1設置：COFO Chair Premium 2体験：NELAX 加重アイマスクの試着

「ライフスタイル Week TOKYO」は、ライフスタイルにあった『ヒット予感のトレンド製品』とイチ早く出会える展示会です。

NELAXは、働く場所で短い時間に深く休む新しい休み方を会場で提案します。

NELAX 加重アイマスク

商品名：NELAX(ネラックス)種類：加重アイマスク価格：8,800円(税込)内容：本体重さ300g／マジックテープで調整可能サイズ：横長さ69cm、本体長さ31cmカラー：グレー／ブラック素材：外カバー＝高品質サテン／内面カバー＝高品質ナイロン販売場所：公式サイト

「NELAX 加重アイマスク」は、昼寝ブランド「HIRUNEGAO」が山形大学との共同研究から生まれた睡眠アイテムです。

眼部周辺に300gという適度な重みが加わり、従来のアイマスクにはないリラックス効果や睡眠導入効果が期待されています。

山形大学での臨床研究では、加重アイマスクの着用により、従来のアイマスクと比較して睡眠の深さ(ノンレム睡眠)やリラックス度の向上が確認されています。

眼球部分を凹ませた立体構造が外部の光を完全にシャットアウトし、遮光率99.9％でよりスムーズな睡眠導入を可能にします。

デスクに馴染みやすいスタイリッシュなデザインは、働く場所での短い休息にも取り入れやすい形です。

COFO Chair Premium 2

ブランド：COFOモデル：COFO Chair Premium 2リクライニング：最大132度機能：3Dヘッドレスト、6Dアームレスト、独立型ランバーサポート

「COFO Chair Premium 2」は、リラクゼーションブランドCOFOの旗艦モデルです。

チェア全体に使われている高級プレミアムメッシュが、メッシュチェアのイメージを覆す柔らかな座り心地を実現しています。

多彩な調節機能は、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減します。

集中とリラックスを両立する快適なワーク環境が、オフィスでのパワーナップにもつながります。

新商品を会場で初公開

NELAXに続く新たな「昼寝文化」アイテムが、本展で初めてお披露目されます。

詳細は会場ブースで発表される予定です。

昼休み時間を活用したパワーナップ制度やシエスタ制度への関心が広がる中、NELAXは周囲を気にすることなく休息を取れる環境づくりを目指しています。

睡眠環境を整えるアイテムやセルフケアへの需要が高まる中で、仮眠ZONEは働く場所で休息を取り入れるきっかけになります。

「NELAX 加重アイマスク」と「COFO Chair Premium 2」を組み合わせた仮眠ZONEは、短い休息をオフィスで取り入れる場面を具体的に体験できます。

昼寝文化を日常の健康習慣として自然に取り入れる考え方が、展示会場でのパワーナップ体験につながります。

NELAXの仮眠ZONEの紹介でした。

よくある質問

Q. NELAXの仮眠ZONEはどこで展開されましたか？

A. NELAXの仮眠ZONEは、東京ビッグサイトで開催された「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」で展開されました。

Q. 仮眠ZONEでは何を体験できますか？

A. 「NELAX 加重アイマスク」を試着しながら、「COFO Chair Premium 2」に身を預け、オフィスでのパワーナップを体験できます。

Q. NELAX 加重アイマスクの重さはどれくらいですか？

A. 「NELAX 加重アイマスク」は本体重さ300gで、眼部周辺に適度な重みを加える睡眠アイテムです。

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