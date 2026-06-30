「絶対にまた出たい」中村敬斗が涙の先に誓った4年後「高いレベルに身を置いて…」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
初めての大舞台で確かな爪痕を残した日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)だが、最後は悔し涙とともに戦いを終えた。北中米W杯ラウンド32のブラジル戦。4試合連続で左ウイングバックとして先発出場した背番号13は「個人としては何もできずに終わってしまった。勝てなくはなかったけど、力の差はあった」と唇を噛みしめるように言った。
日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制に成功したものの、その後は世界屈指の攻撃力を誇るブラジルに押し込まれる苦しい展開。後半に入ると、ブラジルは両サイドからシンプルにクロスを送り込む攻撃へシフトした。その流れのまま後半11分に追いつかれると、守備対応を優先する戦術変更もあり、中村は後半21分に途中交代。ベンチから逆転負けを見届けることになった。
試合後は悔しさを隠せず、何度も目をぬぐった。「これまでにないほどの攻められ方をした。今までどんな強豪国とやっても、もう少しカウンターのチャンスがあったけど、きょうは少なかった。先制点を取ったあとに無理やり仕掛けるのは難しかったけど、消極的になった。攻撃は最大の防御じゃないけど、もうちょっと2点目を狙いにいく姿勢が足りなかったかな」。
持ち味の1対1で勝負する場面も限られた。ブラジルの猛攻にさらされて押し込まれ、「5バックに吸収された。それはもうしゃあないですね」と力なく苦笑いした。1-1とされた失点の場面についても自身の対応が遅れたことを悔い、「責任は感じます」と受け止めた。
世界トップレベルとの対戦で感じた差は、一つに絞られるものではない。今後必要なことは何かと聞かれると、「ブラジルの選手はみんなトップトップ。もっとレベルの高いチームでやること。選手自身の格を上げる、レベルを上げること」と言った。すべてにおいて力量を上げる必要を感じている。
とはいえ、オランダ戦のゴールなど1得点1アシストと結果を残した手応えもある。「絶対にまたW杯に出たい」。敗戦直後の涙を乾かしたあとは、すぐに未来へ目を向けた。「帰ってすぐ練習したい。切り替えて次の4年。長いですけど、レベルを上げて、高いレベルに身を置いてやっていきたい」。静かな口調に覚悟をにじませた。
(取材・文 矢内由美子)
初めての大舞台で確かな爪痕を残した日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)だが、最後は悔し涙とともに戦いを終えた。北中米W杯ラウンド32のブラジル戦。4試合連続で左ウイングバックとして先発出場した背番号13は「個人としては何もできずに終わってしまった。勝てなくはなかったけど、力の差はあった」と唇を噛みしめるように言った。
試合後は悔しさを隠せず、何度も目をぬぐった。「これまでにないほどの攻められ方をした。今までどんな強豪国とやっても、もう少しカウンターのチャンスがあったけど、きょうは少なかった。先制点を取ったあとに無理やり仕掛けるのは難しかったけど、消極的になった。攻撃は最大の防御じゃないけど、もうちょっと2点目を狙いにいく姿勢が足りなかったかな」。
持ち味の1対1で勝負する場面も限られた。ブラジルの猛攻にさらされて押し込まれ、「5バックに吸収された。それはもうしゃあないですね」と力なく苦笑いした。1-1とされた失点の場面についても自身の対応が遅れたことを悔い、「責任は感じます」と受け止めた。
世界トップレベルとの対戦で感じた差は、一つに絞られるものではない。今後必要なことは何かと聞かれると、「ブラジルの選手はみんなトップトップ。もっとレベルの高いチームでやること。選手自身の格を上げる、レベルを上げること」と言った。すべてにおいて力量を上げる必要を感じている。
とはいえ、オランダ戦のゴールなど1得点1アシストと結果を残した手応えもある。「絶対にまたW杯に出たい」。敗戦直後の涙を乾かしたあとは、すぐに未来へ目を向けた。「帰ってすぐ練習したい。切り替えて次の4年。長いですけど、レベルを上げて、高いレベルに身を置いてやっていきたい」。静かな口調に覚悟をにじませた。
(取材・文 矢内由美子)