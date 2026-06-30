ファミリーマート（東京都港区）の“夏”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2週目が6月30日にスタートします。7月6日まで。

【画像】で見ると“狙いやすい”！ 第2週目の“組み合わせ”がコレです！ 第3週目の商品も！

同キャンペーンは、対象のドリンクやカップ麺、スナック菓子を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券が1枚もらえるという内容。

第2週目では、「ガルボ チョコ ポケットパック／ガトーショコラ抹茶仕立て ポケットパック／つぶ練り苺（イチゴ） ポケットパック／ほろにがブラック ポケットパック」（明治）、「カントリーマアム チョコまみれ 48G／ミニバニラ」（不二家）、「スティックカラムーチョ ホットチリ味」「スコーン 絶品焼きとうもろこし」（ともに湖池屋）、「パウダー250％ ハッピーターン」「技のこだ割り たまり醤油（しょうゆ）だれ」（亀田）、「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」（エースコック）、「ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」（ファミマル）、「サントリー天然水 550ミリリットル」（サントリー）、「ジョージア ブラック／カフェラテ 500ミリリットル」（コカ・コーラ ※ホットは対象外）、「カルピスウォーター 500ミリリットル」「三ツ矢サイダー 500ミリリットル」（ともにアサヒ）が購入対象。

対象商品に合わせて、「ガルボ チョコ ポケットパック／ガトーショコラ抹茶仕立て ポケットパック／つぶ練り苺（イチゴ） ポケットパック／ほろにがブラック ポケットパック」、「ホームパイチビだらけパウチ」（不二家）、「ストロング サワークリームオニオン／ 辛レモン」（湖池屋）、「パウダー250％ ハッピーターン 」、「ミニわかめラーメン ごましょうゆ」（エースコック）、「ワンタン しょうゆ味／とんこつ」（マルちゃん ※北海道のみ「ワンタン スープカレー」も対象）、「サントリー天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット 600ミリリットル／きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味 590ミリリットル」（サントリー）、 「ジョージア ブラック／カフェラテ 500ミリリットル」（※ホットは対象外）、「カルピスウォーター 500ミリリットル」「三ツ矢サイダー 500ミリリットル」のいずれか1個の無料引換券がもらえます。

また、同日から第1週（6月23〜29日購入分）の引き換え期間が開始。第3週は7月7〜13日に行われます。