ヒカキン、8年ぶりの引っ越し報告 費用は過去最高額に「『ランボルギーニ・レヴエルト』が買えるぐらい」 “広々とした”新居の家族＆仕事部屋を公開
人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8年ぶりに引っ越したことを報告し、新居をお披露目した。
【動画】「すごっ」「ホテルみたいな内装で素敵…！」8年ぶりに引っ越したヒカキンの新居
ヒカキンは「【2部屋紹介】ヒカキン新居ルームツアー2026【8年ぶりの引っ越し】」と題し動画を公開。
今回の引っ越しでは、同一マンション内に「仕事用」と「家族用」の2部屋を借りた。引っ越しを決意した理由は「家族のため」で、2024年8月に誕生を発表した愛娘“ミニキン”ちゃんの成長に合わせての決断であることを説明した。
披露された新居のうち、「仕事部屋」には広々とした配信スペースや利便性の高い設備など、クリエイターとしての頂点を極めるヒカキンらしい最新鋭の環境が整っている。
一方で「家族用の3LDKの部屋」は、リビングやキッチン、子ども部屋、パントリー、バスルーム、ベッドルームなど、全体的に白を基調とした明るい内装で、子どもの安全に配慮した設計が随所に見られた。
引っ越し費用については「過去最高額でした」とヒカキン。具体的な金額は伏せたが「なんかこう例えないかなと思って調べたら、（ハイブリッドスーパースポーツカー）の『ランボルギーニ・レヴエルト』（数千万円クラスのスーパーカー）が買えるぐらい」かかったと告白した。なお、『レヴエルト』の新車価格は6000万円超となっている。
コメント欄には「ゼロからここまで登り詰めたんほんますごいよなぁ」「新居すごっ」「ホテルみたいな内装で素敵…！」「オシャレ」「快適そう」「家族のために引っ越しするなんて最高のパパすぎる！」「家族の支えがあってこそ今の自分があるから、その家族のために引っ越すHIKAKINが最高すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「すごっ」「ホテルみたいな内装で素敵…！」8年ぶりに引っ越したヒカキンの新居
ヒカキンは「【2部屋紹介】ヒカキン新居ルームツアー2026【8年ぶりの引っ越し】」と題し動画を公開。
今回の引っ越しでは、同一マンション内に「仕事用」と「家族用」の2部屋を借りた。引っ越しを決意した理由は「家族のため」で、2024年8月に誕生を発表した愛娘“ミニキン”ちゃんの成長に合わせての決断であることを説明した。
一方で「家族用の3LDKの部屋」は、リビングやキッチン、子ども部屋、パントリー、バスルーム、ベッドルームなど、全体的に白を基調とした明るい内装で、子どもの安全に配慮した設計が随所に見られた。
引っ越し費用については「過去最高額でした」とヒカキン。具体的な金額は伏せたが「なんかこう例えないかなと思って調べたら、（ハイブリッドスーパースポーツカー）の『ランボルギーニ・レヴエルト』（数千万円クラスのスーパーカー）が買えるぐらい」かかったと告白した。なお、『レヴエルト』の新車価格は6000万円超となっている。
コメント欄には「ゼロからここまで登り詰めたんほんますごいよなぁ」「新居すごっ」「ホテルみたいな内装で素敵…！」「オシャレ」「快適そう」「家族のために引っ越しするなんて最高のパパすぎる！」「家族の支えがあってこそ今の自分があるから、その家族のために引っ越すHIKAKINが最高すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。