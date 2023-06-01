日本、20年前に続いてブラジル相手に先制！SNS上に「玉田」が溢れる。2006年は逆転負け、二の舞はごめんだ！【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
29分、日本が先制に成功。ハーフウェイライン付近でボールを奪った佐野海舟が、ドリブルで一気に持ち上がり、見事なミドルシュートでスコアを動かした。
W杯でのブラジルとの対戦は20年ぶり。振り返れば、2006年のドイツ大会でも日本は幸先良く先制した。34分に玉田圭司がゴールを奪った。ただ、前半終了間際にロナウドに同点弾を浴びると、後半に３発を叩き込まれ、結局１−４で完敗を喫した。
二の舞はごめんだ。SNS上でも「玉田の一発にならないよう祈る」「玉田の時もこっからやられた。ここ締めていけ」「ここからやで日本は」「玉田が先制した時とは何だか違う気がする」といった声で溢れている。
ちなみに当時、日本を率いたブラジル人指揮官ジーコは今回の再戦にあたり、FIFAのインタビューに対応。こう語った。
「2006年は、突破のために２点差での勝利が必要だった。そして１−０と先制したが、前半終了間際に追いつかれたんだ。今のチームにはもっと経験がある。彼らならボールをキープし、前半を終わらせるだろう。当時の日本はそれができなかった。
リードしたまま後半を始められていたら、状況は違っていたかもしれない。でも、ロナウドがまさに前半終了直前にヘディングシュートを決めたんだ。それでよく、彼は私がアイドルだなんて言えるよね？彼が決めた唯一のヘディングが、私との対戦だったんだ（笑）」
今回はまず、リードを保ったまま前半を終えた。きっちりと勝ち切りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさに圧巻！佐野海舟の鮮烈な先制弾
29分、日本が先制に成功。ハーフウェイライン付近でボールを奪った佐野海舟が、ドリブルで一気に持ち上がり、見事なミドルシュートでスコアを動かした。
W杯でのブラジルとの対戦は20年ぶり。振り返れば、2006年のドイツ大会でも日本は幸先良く先制した。34分に玉田圭司がゴールを奪った。ただ、前半終了間際にロナウドに同点弾を浴びると、後半に３発を叩き込まれ、結局１−４で完敗を喫した。
ちなみに当時、日本を率いたブラジル人指揮官ジーコは今回の再戦にあたり、FIFAのインタビューに対応。こう語った。
「2006年は、突破のために２点差での勝利が必要だった。そして１−０と先制したが、前半終了間際に追いつかれたんだ。今のチームにはもっと経験がある。彼らならボールをキープし、前半を終わらせるだろう。当時の日本はそれができなかった。
リードしたまま後半を始められていたら、状況は違っていたかもしれない。でも、ロナウドがまさに前半終了直前にヘディングシュートを決めたんだ。それでよく、彼は私がアイドルだなんて言えるよね？彼が決めた唯一のヘディングが、私との対戦だったんだ（笑）」
今回はまず、リードを保ったまま前半を終えた。きっちりと勝ち切りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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