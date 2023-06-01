【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 vs 日本代表（日本時間6月30日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】ヴィニシウスの「神業ゴラッソ」

ブラジル代表は6月30日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32で日本代表と対戦。日本時間で午前2時のキックオフを前にスタメンが発表された。

史上最多の6回目の優勝を狙うブラジル代表は、C組のグループステージを2勝1分（モロッコ戦が1−1、ハイチ戦が3−0、スコットランド戦が3−0）で1位突破。日本との通算対戦は1勝2分11敗（37得点・8失点）で、FIFAランキング（6位と18位）、データサイト『Opta』の最新優勝確率（5位と16位）を含めて、下馬評では優位に立つ。

とはいえ、多くの主力を欠いた状況だったとはいえ、昨年10月の国際親善試合では日本に2−3で歴史初黒星。前日会見ではカルロ・アンチェロッティ監督が「日本はプレッシングを上手くかいくぐって攻撃を組み立ててくる。だから我々はプレッシングの掛け方をずっと検討してきた」と語れば、主将マルキーニョスも「（日本の）ビデオを見て、強みと弱みを把握し、やるべきことの戦略を練ってきた」と続くなど、しっかり“日本対策”をして大一番に臨む。

アンチェロッティ監督が選んだスタメン11人は5日前のスコットランド戦と同じ。アリソン、マルキーニョス、ガブリエウ・マガリャンイス、カゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、そしてエースのヴィニシウス・ジュニオールとほぼ今大会のベスト布陣で、右ウイングは主力のラフィーニャがハイチ戦の怪我から復帰できなかったため（ベンチ外）、引き続き19歳のラヤンが務める。

スーパーサブとしてベンチに控えるのは、フィニッシャー型のイゴール・チアゴをはじめ、スピードスターのガブリエウ・マルチネッリ、ドリブラーのルイス・エンリケ、パワフルシューターのエンドリッキ、そして34歳になったスーパースターのネイマールだ。約2年半ぶりの代表復帰で今大会にサプライズ選出されたネイマールは、コンディション不良が続き、ここまでのプレータイムはスコットランド戦での15分弱だけ。しかし、アンチェロッティ監督は「ネイマールは順調に回復している。今の彼は15分以上プレーできる。明日は試合の状況次第だね」と起用に含みを持たせており、展開次第でピッチに送り出されそうだ。

【スタメン】

▼GK

1 アリソン・ベッカー（リヴァプール／イングランド）

▼DF

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

4 マルキーニョス（パリSG／フランス）

13 ダニーロ（フラメンゴ）

16 ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

▼MF

5 カゼミーロ（マンチェスター・U／イングランド）

8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

20 ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

9 マテウス・クーニャ（マンチェスター・U／イングランド）

26 ラヤン（ボーンマス／イングランド）

【ベンチスタート】

2 エデルソン・シウバ（アタランタ／イタリア）

6 アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

10 ネイマール（サントス）

12 ウェヴェルトン（グレミオ）

14 ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）

15 レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

17 ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）

18 ダニーロ・サントス（ボタフォゴ）

19 エンドリッキ（リヨン／フランス）

21 ルイス・エンリケ（ゼニト／ロシア）

22 ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル／イングランド）

23 エデルソン・モラレス（フェネルバフチェ／トルコ）

24 ロジェール・イバニェス（アル・アハリ／サウジアラビア）

25 イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）

【ベンチ外】

11 ラフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

ちなみに、日本がW杯グループステージを突破したのは2002年、2010年、2018年、2022年に続いて5回目だが、決勝トーナメント1回戦はいまだ未勝利（前回大会まではラウンド16、今回はラウンド32）。森保ジャパンが“鬼門のW杯4試合目”を突破するには、王国ブラジルを破らなければいけない。

（FIFAワールドカップ2026）

