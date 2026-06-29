前橋市職員が相次ぎ逮捕　小川晶市長「市民の皆さんの信頼を著しく損ねる重大な問題」　盗撮容疑、ストーカー規制法違反容疑

群馬県・前橋市役所の職員がスカートの中を盗撮した疑いで逮捕されました。別の職員もストーカーを繰り返した疑いで逮捕されており、相次ぐ不祥事に前橋市の小川晶市長は「市民の皆さんの信頼を著しく損ねる重大な問題であると受け止めております」とコメントしています。

前橋市役所建設部の小柳友則容疑者（42）は6月13日、書店で被害者のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。28日、伊勢崎市内のショッピングモールで「盗撮した男を確保した」と通報を受けた警察が小柳容疑者のスマホを確認し、事件が発覚しました。小柳容疑者は容疑を認めています。

前橋市役所では、28日にも別の職員がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたばかりです。

相次ぐ不祥事に前橋市の小川晶市長は「職員の逮捕が続く事態となったことについて市民の皆さんの信頼を著しく損ねる重大な問題であると受け止めております。改めて市民の皆様に多大なるご心配とご不安をおかけしておりますことを深くお詫びいたします。現在、詳細な事実関係の把握に努めており関係機関と連携しながら事実に基づき厳正に対処してまいります。また不祥事が続いたことを重く受け止め服務規律及び法令遵守の徹底に努めてまいります」とコメントしています。