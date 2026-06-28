フランス全土を覆う記録的な熱波により、パリのエッフェル塔が通常の深夜過ぎまでの営業を切り上げ、午後4時に営業を終了した。影響を受けた観光客にはチケットの払い戻しが行われている。フランスでは気象観測史上最高となる全国平均29.8度を記録し、一部の町では40度を超えた。



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ルーブル美術館も今週末まで通常より2時間早い閉館を発表したほか、凱旋門での一般公開が縮小され、パレ・ド・トーキョーでは展示が一時中断。ディズニーランド・パリでも屋外アトラクションの一部が閉鎖された。



熱波は交通網や学校、観光シーズン最盛期の公共イベントにも広く影響している。鉄道利用者には遅延の確認が呼びかけられ、最高レベルの気象警報が発令された地域では緊急措置が取られている。保健当局は水分補給、日中の激しい活動を避けること、日陰の利用を呼びかけており、川や湖、沿岸での水難事故による死者も直近数日で数十人にのぼっている。



気象専門家によると、今回の熱波の強度は季節外れで、他のどの大陸よりも急速に温暖化が進む欧州全体の気温上昇傾向を反映している。夜間も気温が20度を下回らない「熱帯夜」が増加しており、公衆衛生上のリスクが高まっていると警告。高温状態は今週末まで続く見通しだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）