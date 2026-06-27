10日に開幕したネーションズリーグ（VNL）2026男子。予選ラウンド第1週で4連勝と好スタートを切った男子日本代表は予選ラウンド第2週のフランスラウンドでセルビア代表、イラン代表、アメリカ代表、フランス代表と対戦する。

フランスラウンドの3戦目で戦うのがアメリカ。今回はそのアメリカについて解説していく。

アメリカ代表の特徴

アメリカはFIVBランク3位の強豪国で、2024年のパリ五輪では銅メダルを獲得している。

VNL2026も5勝1敗と好調だ。

そんなアメリカ代表を一言で表すなら「パーフェクト」だ。フィジカルとスキルの両方が世界トップクラスで、全く隙が無い。

日本のようにフィジカルが欠けていたり、ポーランドのように攻撃力の代わりにレシーブ力が少し低いと言った弱点が無く、完全無欠だ。

VNL第2週のメンバーも、全ポジションにスター選手が揃っている。

セッターのマイカ・クリステンソン、リベロのエリック・ショージは世界No.1と評されることも多い。

SVリーグでプレーしたトリー・デファルコ（過去にプルスリーガベストOH）、マシュー・アンダーソン（CL2024ベストOH）、テイラー・エイブリル（パリ五輪ベストMB）の3人も世界最高峰の大会やリーグで個人賞を受賞している。

そして今季はOPが豊作で、ここまでチーム最多81得点のジェイク・ヘインズと、カナダ戦で33得点を記録した大学生のコール・ハートキーが大活躍している。

パリ五輪の主力選手達に加え、新戦力の台頭で厚みが増したアメリカ代表に、日本がどう戦っていくのかに注目だ。

アメリカ代表の注目選手：ジェイク・ヘインズ

[写真]=Volleyball World

アメリカの注目選手はジェイク・ヘインズ（OP/210cm/28歳）だ。

アメリカの新エースで、VNLのトルコ代表、ドイツ代表、イタリア代表、キューバ代表との4戦でチーム最多得点を記録している。

そのヘインズを一言で表すなら「超王道オポジット」だ。

375cmの最高到達点の規格外の高さから、ディフェンスを破壊する圧倒的なパワーを誇るアタックを放つ。3枚ブロックが揃っても止めるのが難しい、ザ・エースといった風格だ。

これまでもアメリカ代表に選出されていたが、五輪や世界選手権といった重要な大会のメンバーには入らなかった。

しかし今季のブンデスリーガで2季連続となるベストオポジットを受賞し、改めてその実力を証明した。

ヘインズはアメリカ代表のOPを務めていたアンダーソンからポジションを受け継ぎ、アンダーソンはOHへ返り咲き、VNLでは互いに結果を残している。

地元開催のロサンゼルス五輪に向けて、アメリカ代表は新たな切り札を手にした。