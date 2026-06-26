日向坂46の元メンバーでタレントの影山優佳（25）が、FIFAワールドカップ2026の日本戦を前に撮影した、ホテルでの無防備な姿を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】話題に！影山優佳の“ピチピチ”ユニホーム姿

大のサッカー好きで知られる影山。FIFAワールドカップ2026では、スポーツに特化した動画配信サービス「DAZN」で現地レポーターを務めており、自身のSNSでは、現地で日本代表を応援する様子を発信してきた。

2026年6月14日の投稿では、「私が着用している大人気のアウェーユニホームのサイズはキッズの130です！」とコメントし、“ピチピチ”なユニホーム姿をアップ。すると、「キッズ130を着こなせるのすごい！」「目のやり場に困ります」などのコメントが寄せられ、話題になった。

ホテルで見せた自然体の自撮り

25日の投稿では、日本対スウェーデン戦を前に撮影したホテルでの無防備な自撮りショットを披露。「おはよー、日本のみなさんこんばんは。あのね、日本が勝つ夢見た これガチっす！」とつづった。

この投稿にファンからは、「スッピン影ちゃん可愛い」「肌綺麗すぎて尊い」「『すっぴん＆彼女感』の破壊力がえぐすぎる…」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）