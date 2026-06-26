タレントの重盛さと美が好きな男性のタイプを明かし、共演者たちが騒然とする一幕があった。

【映像】重盛の「好きなタイプ」告白に共演者が困惑

6月26日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして花村想太（Da-iCE）と重盛さと美が登場。男性を勘違いさせてしまう女性のあざとい行動について徹底検証した。

冒頭で山里は、前回出演時に重盛が「下の世話も笑ってやってくれる男性がタイプ」と話していたことに触れると、重盛は「シモって言うと変な感じですけど」と慌てて手を振って否定し「うんこです」とぶっちゃけるとスタジオ一同大爆笑。

山里が「ちょっとちょっと」と面食らうと、重盛は「私、お腹弱いんで、すぐ当たったり爆発するんですけど…そういう時も引かずに『大丈夫、大丈夫』って励ましてくれる人の方が」と笑いながら説明した。

さらに「なんかこの、爆発音がしてるときにも、明るく『爆発しました？』とかの方がいいですよね。シーーーンってなるの嫌かも」とジェスチャーを交えて補足すると、花村と鈴木は大笑い。

山里は「そうか、そういうユーモアね。あの対処法って結構ね、難しいとこあるからね」とフォローし、「あれ？花火大会やってる？』みたいな」と周囲をキョロキョロ見回す素振りをみせると、重盛は「好き！好き！」と大喜びした。

（あざとくて何が悪いの？）