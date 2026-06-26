首都圏の高速道路「通行止めの可能性」も ダブル台風7号・8号 本州接近で

台風7号と8号の影響で、首都圏各地の高速道路があす（27日）、通行止めになる可能性があります。

【写真を見る】台風7号・8号で首都圏の高速道路は「通行止めの可能性」も NEXCO

NEXCO中日本とNEXCO東日本によりますと、通行止めの可能性があるのは次の通りです。



▼27日午前6時以降

・東名（上り、下り）大井松田IC〜沼津IC

・新東名（上り、下り）伊勢原JCT〜新秦野IC

・小田原厚木道路（上り、下り）小田原東IC〜厚木IC

・外環道（内回り、外回り）三郷南IC〜高谷JCT

・圏央道（内回り、外回り）圏央厚木IC〜あきる野IC、阿見東IC〜大栄JCT、桶川北本IC〜桶川加納IC





▼27日正午以降・東関東道（上り、下り）千葉北IC〜佐倉IC▼27日午後6時以降・東京湾アクアライン連絡道（上り、下り）袖ケ浦IC〜木更津JCT・圏央道（内回り、外回り）茂原長南IC〜木更津JCT・館山道（上り、下り）木更津北IC〜富浦IC・館山道（上り、下り）木更津南JCT〜木更津南IC・横浜横須賀道路（上り、下り）朝比奈IC〜逗子IC詳しくは各 高速道路 会社のホームページなどで確認してください。【ダブル 台風 7号・8号】27日土曜日に列島直撃へ 東海〜関東に上陸のおそれも 東海350ミリ、関東甲信200ミリ さらなる大雨に厳重警戒【 台風 情報 予報士解説】