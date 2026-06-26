ポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokémon GO」の10周年を記念したグッズをポケモンセンターで7月11日より発売する。ポケモンセンターオンラインでは、7月9日10時より取り扱いが開始される。

グッズには、「Pokémon GO」で7月21日から登場予定の「ウィロー博士の助手ピカチュウ」のぬいぐるみやマスコットが登場する。さらに、「Pokémon GO」の世界観をイメージしたデザインの雑貨やアパレルもラインナップ。胸ポケットに「Pokémon GO Plus +」を入れられる、大きめのバックプリントが映えるTシャツは、「Pokémon GO」のロゴとピカチュウのワッペンが付いたキャップとコーディネートが楽しめる。

また、7月1日から全国のポケモンセンターで「『Pokémon GO』10周年キャンペーン」が開催される。

【商品ラインナップ】

ぬいぐるみ Pokémon GO ウィロー博士の助手ピカチュウ 2,750円

マスコット Pokémon GO ウィロー博士の助手ピカチュウ 1,980円

A4クリアファイル Pokémon GO ウィロー博士の助手ピカチュウ 275円

Tシャツ Pokémon GO ウィロー博士の助手ピカチュウ Unisex M/L 3,850円

キャップ Pokémon GO ウィロー博士の助手ピカチュウ 2,970円

アクリルキーホルダー Pokémon GO ウィロー博士の助手ピカチュウ 770円

コーディネートイメージ

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