日本―スウェーデンの結果に韓国も注目

サッカーの北中米ワールドカップは25日（日本時間26日）、米テキサス州ダラスで1次リーグF組の最終戦を行い、日本は1-1でスウェーデンと引き分けた。これに悲鳴を上げているのが韓国。メディアも無念の記事を掲載している。

韓国は24日（同25日）の南アフリカ戦に0-1で敗れA組3位が決定。各組の3位国のうち、成績上位の8か国だけが決勝トーナメントに進出できる。日本がスウェーデンに2点差以上で勝つと、得失点差が「-2」以下となり、成績で「-1」の韓国を下回るところだった。

韓国メディア「ノーカットニュース」は試合終了直後「日本の助けはなかった…スウェーデンと1-1ドロー…徐々に低くなる韓国の32強進出の可能性」という見出しで速報した。

また「OSEN」は「何をやっても役に立たない憎らしい日本 韓国の32強進出の確率はさらに低下…日本、スウェーデンと1-1ドロー」という見出しでこの事実を伝えている。

さらに「スポーツ朝鮮」は「大韓民国大屈辱、日本サッカーすら助けてくれない ホン・ミョンボ号の生命線がまた一つ消滅……日本、スウェーデン戦1-1ドロー→32強の相手はブラジルに確定」と伝えている

この試合終了時点で、韓国の各組3位国内での成績は5位となっている。



（THE ANSWER編集部）