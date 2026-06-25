息子が「NISAをやらないのはもったいない」と言います。50代の私でも今から始める価値はありますか？

50代でもNISAを始める価値はある

金融庁の2025年12月末の速報値では買付額が累計71兆円となっているNISAは、投資で得た利益が非課税になる制度です。2024年からのNISAは、非課税保有期間が無期限となり、年間投資枠は年間最大360万円に広がっています。日本国内に住む18歳以上であれば利用できるため、50代でも始められます。

50代からNISAを始める価値がある理由は、老後までまだ時間があるからです。たとえば55歳で始めても、65歳まで10年、70歳まで15年あります。退職後すぐに全額を使うわけではなく、老後資金の一部を長く運用するなら、非課税のメリットを活かせる可能性があります。

また、銀行預金だけでは物価上昇に対応しにくい面があります。食費、光熱費、医療費、介護費などが上がれば、同じ金額の貯金でも買えるものが減ります。NISAを使って投資信託などで長期運用すれば、物価上昇に備える手段の一つになります。

ただし、NISAは元本保証ではありません。利益が非課税になる制度であって、必ず増える制度ではない点を理解する必要があります。息子さんの言葉をきっかけにするのはよいですが、内容を理解しないまま始めるのは避けましょう。



50代は投資額より現金の確保を優先する

50代でNISAを始めるときに最も大切なのは、現金を残すことです。退職が近づくと、収入が下がる可能性があります。住宅ローン、親の介護、子どもの教育費、医療費などが重なる家庭もあります。そのため、すべての貯金をNISAに回すのは危険です。

まず、生活費の6ヶ月から1年分程度は預金で確保しておきましょう。退職や病気、家族の事情で収入が途切れたときに備えるためです。さらに、3年以内に使う予定があるお金も預金で持つのが無難です。車の買い替え、リフォーム、子どもの結婚援助、旅行などがあるなら、その分は投資に回さないほうが安心です。

NISAに回すのは、当面使う予定のない余裕資金です。毎月1万円から3万円程度の積立でも十分始められます。大きな金額を一度に入れるより、毎月少しずつ積み立てるほうが、価格変動への不安を抑えやすいでしょう。

50代は、増やすことと守ることのバランスが重要です。若い世代のように積極的にリスクを取るより、無理なく続けられる金額で始めることが長続きにつながります。



商品選びは分散投資と手数料を重視する

NISAで何を買うかも重要です。50代から始める場合、個別株に大きく集中するより、幅広い国や企業に分散できる投資信託を選ぶほうが、初心者には扱いやすいでしょう。

つみたて投資枠では、金融庁が定めた一定の基準を満たす投資信託などが対象です。長期・積立・分散投資に向いた商品が中心なので、初めての人はつみたて投資枠から始めると分かりやすいです。

商品を選ぶときは、手数料を確認しましょう。投資信託には、信託報酬という運用中にかかる費用があります。長く持つほど手数料の差は大きくなるため、低コストの商品を選ぶことが大切です。

50代から始めるなら、投資期間を10年以上取れるか、途中で値下がりしても慌てて売らないか、老後資金全体の何割を投資に回すかを考えましょう。分からない場合は、金融機関の販売員だけでなく、中立的な相談窓口や家族とも話し合うと安心です。



まとめ

50代でもNISAを始める価値はあります。2024年からのNISAは非課税保有期間が無期限となり、長く運用するほど非課税メリットを活かしやすくなりました。老後資金の一部を運用する選択肢になります。

ただし、50代は退職や収入減が近づく時期です。生活防衛資金や数年以内に使うお金までNISAに入れるのは避けましょう。まずは現金を確保し、余裕資金で少額から始めることが大切です。

息子さんの「もったいない」という言葉だけで焦る必要はありません。NISAは便利な制度ですが、元本保証ではありません。仕組みを理解し、分散投資と手数料を意識しながら、自分の老後計画に合う範囲で始めましょう。



出典

金融庁 NISAを利用する皆さまへ（令和7年9月改訂）

金融庁 NISA口座の利用状況に関する調査結果（令和７年12月末時点（速報値））の公表について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー