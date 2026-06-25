イラストレーターのNENEさんの漫画がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

いろいろな国の輸入食品店に行き、作者が買い物を楽しんでいると、突然他のお客さんから声を掛けられました。作者が手にした「梅」が気になったようで、そこから異文化的な交流が生まれ…という内容で、読者からは「私も行ってみたい！」「欧米はフレンドリーな方が多くて楽しそう！」などの声が上がっています。

買い物ひとつで広がる交流

NENEさんは、インスタグラムで作品を発表しています。NENEさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

NENEさん「ロンドンで生活していると、『この国の人はこう食べるんだ』『こんな食材があるんだ』と、スーパーに行くだけでも毎回小さな発見があるんです。そこで生まれるちょっとした交流も、多国籍の街ならではの面白さで。『これらを漫画にしたら面白いかもしれない』と思いました。

また、イギリスに移住してきたばかりの日本人の方に、『中東系スーパーに行くと、日本っぽい商品があるよ』と伝えたかったからという理由もあります。特にロンドンは、多国籍の街だからこそ、食から文化が見えてきます。ただ買い物をしているだけなのに、小さな旅をしているような感覚になることがあるんです」

Q.イギリスの食材と日本の食材、結構違いがあるのですか。

NENEさん「はい、とても違います。トマトやじゃがいもも品種がたくさんあり、料理ごとに使い分ける文化が強いです。イギリスのスーパーには『マッシュ向け』『ロースト向け』など用途別で並んでいるので、最初は驚きました。また、野菜や果物のサイズ感・水分量も全然違います。例えば、イギリスでは中がオレンジ色のさつまいもが一般的で、水分量が多く、日本のようなホクホク感はありません。きゅうりも日本の物より大きく、水分が多くて少し大味に感じますね」

Q.イギリス特有の食材や食べ方などもありますか。

NENEさん「ありますね。例えば、パースニップやルバーブ、リーキ（西洋ねぎ）などは、イギリスに来てから身近になりました。ロンドンは特に移民が多い街なので、中東・東欧・インド系の食材店があちこちにあります。見たことのない野菜や果物も多くて、試してみるのが楽しいですね」

Q.最近、特に気になっている食材はありますか。

NENEさん「最近一番気になっているのは、『サワーソップ』という果物です。スペイン産の物を中東系のお店で見かけたのですが、お店の人に『高級なフルーツなんだよ』と教えてもらいました。パイナップルとイチゴとバナナ、さらに洋梨とココナッツを混ぜたような味らしくて。気になっていますね！」

Q.「ロンドンでは買い物1つで異文化交流が始まる」とのことですが、そこから始まった交友関係はありますか。

NENEさん「ロンドンだと、スーパーで商品を見ているだけで会話が始まることがしょっちゅうあります。一度、レジに大根を持っていったら、『それどうやって食べるの？』と店員さんに興味津々で聞かれたり、逆に私が中東系の調味料を見ていたら、『それはこう使うとおいしいよ』と教えてもらったり。

トルコ系のスーパーで、皮をむいて真空パックにされた栗を持っていたら、『これ、栗だぞ！？』『われわれの食べ物だぞ！？』って言われたこともあります。『いやいや、日本人も普通に食べるよ』と返すと、『マジか！？』って驚かれました。

食べ物って、その国の人にとって自分たちの文化なんだなあと感じますし、スーパーのちょっとした会話から異文化交流が始まるのがロンドンの面白いところですね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

NENEさん「『海外＝華やか』というイメージだけではなく、生活者目線で描いている部分に反応してくださる方が多かった印象です。『ロンドンの日常がリアル』『描写が細かくて面白い』などと言っていただけたりもして。また、以前ロンドンに住んでいた方から、『そうそう、この感じ、懐かしい』と共感していただけたこともうれしかったです」