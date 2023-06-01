4K リバイバル】 7月3日 上映開始 全国劇場にて

アニメ「時をかける少女 4Kリバイバル」が、7月3日より上映開始となる。

本作は、「サマー・ウォーズ」や「バケモノの子」などで知られる細田守監督によるアニメ作品。筒井康隆氏の原作をもとに、「タイムリープ」の力に目覚めた少女のひと夏の青春物語が描かれている。

公開から20年ぶりに今回リバイバルされることとなった。4Kで鮮明な映像を楽しめるほか、オリジナルの入場者特典の配布なども行なわれる。

・7月3日 上映開始

・全国劇場にて

□「時をかける少女 4Kリバイバル上映」のページ

待ってられない未来がある。

タイムの真琴は、「人生のかけがえのない時間」の意味を見つけ出していく。瑞々しいひと夏を描いた青春物語。

高校２年生の夏、真琴（まこと）は、医学部志望の功介（こうすけ）、春に転校してきた千昭（ちあき）という二人の同級生と遊び友達として楽しく毎日を過ごしていた。

ある日、真琴は、故障した自転車で遭遇した踏切事故の瞬間、時間を跳躍する不思議な体験をする。

叔母の芳山和子（よしやまかずこ）に相談すると、それは「タイムリープ」といい、年ごろの少女に「よくあること」だと言う。真琴は、手に入れたその力をツイてない日常のささいな不満や欲望の解消に進んで使い始めるようになった。

突然おとずれたバラ色の日々。ところが、タイムリープできる回数には限度があったのだ。

千昭の真琴への突然の告白を「なかったことにしよう」としたり、功介と同級生の果穂（かほ）の仲を取りもとうとしたりしたことで残りの回数がついに１回に。そして千昭にタイムリープしているんじゃないかと指摘され動揺した真琴は、最後のタイムリープを使いきってしまう。

すると、真琴の目の前を、ブレーキが故障した真琴の自転車に乗った功介と果穂が横切る。

自転車が踏切に突入し、２人の体が宙に投げ出され、真琴が「止まれーー‼」と叫んだとき、時間が静止し、千昭が現れた。

千昭は未来から来たことを真琴に告げ、この時代の、この場所の、この季節にしかない「ある絵」を見るためにタイムリープしてきたと語った。

そして過去の人間にタイムリープの存在を知られてしまったからには、もう真琴と会うことはできないと言って姿を消したのだった。

和子は、打ちのめされた真琴に、自分が高校の時に好きになった男の人をずっと待ち続けた体験を語る。自分と真琴とは違う。待ち合わせに遅れてきた人がいたら、走って迎えに行くのがあなたでしょう、と。

真琴は、自分のタイムリープ能力がもう１回だけ復活していることに気付いた。

真琴は、自分が最初に千昭に会った、あの日のあの場所に戻るため、最後のタイムリープをする。

今度こそ、自分の本当の気持ちを千昭に伝えるために、そして「かけがえのない時間」を取り戻すために。

【場面カット】

(C)「時をかける少女」製作委員会2006