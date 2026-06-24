ラジコンの魅力を発信している人気YouTuber・たーしが6月22日、「【2026年版】Amazonで買える1万円以下のラジコンを大量開封！コスパ最強はどれだ！？」と題した動画を公開。タイトルの通り、比較的簡単に手に入るラジコンのなかで「コスパ最強」の一台をレコメンドした。

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スーパーカーから油圧ショベルのような重機まで、さまざまなラジコンを紹介してきた同チャンネル。動画の冒頭、たーしは「最近は高額なモデルが多かったじゃないですか。もちろん、高いラジコンは質感も性能もいいんですけど、正直……細かいことを気にせず遊びたいなと思って！」と、今回の趣旨を説明した。確かに数万円～十万円を超えるような商品も多く、普段からラジコンに親しんでいない視聴者が驚くような性能のラジコンを紹介する動画が人気を博しているが、多くの人にとって気軽に走らせて遊ぶのは気が引ける金額だ。「Amazonで1万円以下」で優れたラジコンがあれば、趣味の入り口としても適当かもしれない。

今回たーしが購入したラジコンは計14台、総額66,185円。どんなラジコンが紹介されているか、詳細は実際に動画をチェックしてもらいたいところだが、完成度が高く割安感のある商品が多く、たーしは悩んだ末、特におすすめの3台を選出した。

そのなかでたーしの一押しとなったのが、「MNモデル 1:18 ラジコンクローラー MN-333」（7,999円）だ。足回りにポータルアクスルを採用しているため通常のクローラーのラジコンより車高が高く、独立サスペンションが採用されていたり、車種の選択肢もあったりと、ワクワクさせられる内容だ。たーしはトルクの良さも踏まえて「室内で遊ぶことを考えた時に汎用性が高い」と評価していた。

動画コメント欄には「安いラジコンの一気レビューみたいなのありがたい！」「嫁持ち・子持ちのおとーちゃんには最高の企画です！」「次は1万～2万円以下の縛りもしてほしいです！」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）