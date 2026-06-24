「ゴジラVSビオランテ」より「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」がプレバンにて6月25日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月25日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は33,000円。
本商品は1989年公開の映画「ゴジラVSビオランテ」より、バイオ怪獣「ビオランテ」をS.H.MonsterArtsシリーズで立体化したもの。原型制作は当時映画制作において、「ビオランテ」の撮影用スーツを制作した品田冬樹氏が造形。植物のようなディテールや、動物的な頭部や牙など劇中イメージが再現されている。
全身はポスターカラーをイメージしたカラーリングをベースにしつつ、各所にライティングを意識したブラシ彩色が追加されている。ポスターカラーの再現と同時に、細部には若狭湾での激闘シーンをイメージした彩色も入っている。さらに、各所に光沢感のある彩色が施され、水に濡れたような状態も再現されている。
各所に可動機構を備え、劇中の「ビオランテ」らしい様々なポーズを再現可能。4本の蔦パーツの各部にはボールジョイントが採用されている。それぞれが柔軟に可動することにより、劇中でも印象的な各蔦が曲がりくねったようなポージングが可能となっている。
胸部には発光ギミックが採用されている。本体底面のスイッチを切り替えることで、赤とオレンジの発光をそれぞれ楽しむことが出来る。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 23, 2026
『ゴジラVSビオランテ』より
「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」が商品化決定！
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ポスターのイメージをベースに、画面越しの見栄えを意識したカラーで再登場！
魂ウェブ商店にて6月25日16時より予約受付開始！#モンアツ #ゴジラ #GODZILLA pic.twitter.com/YP6jG7mSm3
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