【S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.】 6月25日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：33,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月25日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は33,000円。

本商品は1989年公開の映画「ゴジラVSビオランテ」より、バイオ怪獣「ビオランテ」をS.H.MonsterArtsシリーズで立体化したもの。原型制作は当時映画制作において、「ビオランテ」の撮影用スーツを制作した品田冬樹氏が造形。植物のようなディテールや、動物的な頭部や牙など劇中イメージが再現されている。

全身はポスターカラーをイメージしたカラーリングをベースにしつつ、各所にライティングを意識したブラシ彩色が追加されている。ポスターカラーの再現と同時に、細部には若狭湾での激闘シーンをイメージした彩色も入っている。さらに、各所に光沢感のある彩色が施され、水に濡れたような状態も再現されている。

各所に可動機構を備え、劇中の「ビオランテ」らしい様々なポーズを再現可能。4本の蔦パーツの各部にはボールジョイントが採用されている。それぞれが柔軟に可動することにより、劇中でも印象的な各蔦が曲がりくねったようなポージングが可能となっている。

胸部には発光ギミックが採用されている。本体底面のスイッチを切り替えることで、赤とオレンジの発光をそれぞれ楽しむことが出来る。

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